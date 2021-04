https://mundo.sputniknews.com/20210427/david-beriain-y-roberto-fraile-los-espanoles-asesinados-en-burkina-faso-que-buscaban-lo-clandestino-1111636649.html

David Beriain y Roberto Fraile, los españoles asesinados en Burkina Faso que buscaban lo clandestino

El reportero y el cámara trabajaban juntos en un documental sobre la caza furtiva. Fueron atacados por un convoy al sudeste del país africano. 27.04.2021, Sputnik Mundo

David Beriain siempre se planteaba una cuestión esencial para el oficio: ¿Hasta qué punto hay que arriesgar la vida por informar? Convencido de que el periodismo puede alterar la mirada de conflictos o desastres mundiales, el reportero navarro fijaba una línea entre la profesión y la supervivencia. No hay noticia, imagen o texto si falta el autor, secundaba. Y eso es lo que ha pasado en su caso: el Ministerio de Exteriores español ha confirmado este 27 de abril su asesinato junto a Roberto Fraile, compañero cámara, en Burkina Faso. Rodaban en el país africano un documental sobre caza furtiva cuando fueron interceptados al sudeste del país. Iban, como tantas otras veces, con una patrulla que controlaba esta actividad ilegal. En un punto de la carretera, según han detallado varios medios, la comitiva se detuvo y, aprovechando la espera, procedieron a grabar unas imágenes con dron. Al poco, varios hombres armados irrumpieron con motocicletas y furgonetas. El contingente (formado por asociaciones medioambientales o escolta militar) se dispersó y los dos españoles, con dos personas más, fueron secuestrados. Ocurrió el lunes, 26 de abril, hacia las tres de la tarde (hora local), según relató la ministra Arancha González Laya. Y al día siguiente, gracias a la colaboración de la embajada de Malí y de diversos organismos en la zona, se ratificó el trágico desenlace. La portavoz de esta cartera gubernamental explicó que la región era peligrosa y, de hecho, Burkina Faso ha sido en los últimos años uno de los lugares del continente donde la violencia yihadista causaba más estragos: de 2015 a 2020, los muertos y desplazados se cuentan por miles debido a los grupos radicales que operan en la región (un misionero español, Antonio César Fernández, fue asesinado en febrero de 2019).Sin embargo, esta razón no ha sido, a priori, la razón del asesinato de los dos periodistas. Tanto Beriain, nacido en una localidad de Navarra en 1977, como Fraile, de Barakaldo (Vizcaya, al norte), estaban acostumbrados a los puntos calientes del mapa. Beriain llevaba tiempo husmeando entre conflictos. No siempre marcados como tal o a la vista de la comunidad internacional.Hace unos veranos, por ejemplo, se acercó al interior del Amazonas brasileño para documentar el esquilme de esta reserva natural. Dialogó con madereros ilegales y con las bandas que provocaban este desastre ecológico e impedían la defensa del enclave. Con Clandestino, una serie de documentales emitida por Discovery Max, continuó esta labor. Generalmente con Fraile, su inseparable cámara. Documentaron los secuestros en Venezuela, el tráfico de drogas en México, las pandillas en El Salvador o la guerrilla de Colombia para una temporada enfocada en Latinoamérica. Mientras, presentó la película El ejército perdido de la CIA, sobre los hmong, unos combatientes de Laos abandonados en el país asiático tras la Guerra de Vietnam, en 1975. O participó en Morir para contar, un documental de Hernán Zín sobre aquellos que van a otros lugares con la intención de relatar qué pasa y en el que se repasaban las historias de algunos profesionales como Ricardo Ortega o José Couso, fallecidos en el ejercicio de la profesión.Así hablaba el reportero en este filme sobre sus incursiones en áreas y temas peligrosos: "Los que me han querido, me han querido libre. En el caso de mis padres, de mi hermano, de mis amigos y sobre todo de mi mujer que un día sonase el teléfono y dijeran: 'bueno, David no va a volver' y hay que entender que eso es una posibilidad". Beriain creía que "para mostrar una realidad oculta e indeseable de la sociedad en que vivimos, alguien tiene que hacer las preguntas que nadie quiere hacer y llegar hasta las personas que tienen las respuestas", según indicó en varias entrevistas.Beriain era un veterano que se bregó en la prensa local antes de dar el salto a otras latitudes. Trabajó en periódicos de varias provincias españolas y argentinas. El escalón internacional se desencadenó en la sección de internacional de La Voz de Galicia. Con 25 años ya fue enviado especial a Irak. Luego vendrían Afganistán, Sudán, Congo o Libia. Y su nombre aparecería en galardones prestigiosos, como el Premio José Manuel Porquet o el Bayeux-Calvados, por internarse en las FARC de Colombia."Tienes que ir y ya está", zanjaba a menudo cuando le preguntaban por sus arriesgadas coberturas, que últimamente se habían ampliado al ámbito nacional: en la península siguió los pasos de la mafia italiana o albanesa y de la autopista del hachís en el estrecho de Gibraltar. Con su productora propia, 93 Metros, acababa de estrenar Palomares en Movistar Plus, sobre el accidente nuclear durante el franquismo en esta playa almeriense. Su equipo hablaba a Sputnik de "drama" y "shock" al recibir el comunicado del fallecimiento de ambos compañeros. A lo largo de la jornada, las redes sociales se han plagado de mensajes de condolencia. "Te has ido como lo que siempre fuiste: un periodista de los pies a la cabeza. Un orgullo haberte tenido primero como alumno, luego como modelo y, para siempre, como amigo", le dedicaba el profesor Ramón Salaverría. "Conmocionado por las noticias que llegan de Burkina Faso. Todo mi cariño a los familiares y amigos de David Beriain y Roberto Fraile, periodistas comprometidos con los derechos humanos que han sido asesinados mientras rodaban un documental sobre la caza furtiva", escribía Pablo Iglesias.

