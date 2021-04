https://mundo.sputniknews.com/20210427/cual-es-la-mejor-edad-la-ciencia-responde-1111654811.html

¿Cuál es la mejor edad? La ciencia responde

¿Cuál es la mejor edad? La ciencia responde

Según la ciencia, hay una edad en que las personas suelen ser más felices, y claro… por supuesto esa es la mejor edad.

Entre los 30 y 45 años las personas hacen muchas cosas: viajan, compran casas, se casan o divorcian, construyen sus carreras, cambian de carrera, tienen hijos o eligen no tenerlos. Desde 2017 psicóloga profesora del Emmanuel College (Inglaterra) Clare Mehta, ha estudiado las experiencias de las personas en esa franja de edad, período que llama "edad adulta establecida". Todavía están recopilando datos, pero ya han entrevistado a más de 100 personas de esta franja de edad, y han recogido datos de encuestas de unas 600 personas más. Aunque en ese período de tiempo la vida de las personas está llena de desafíos (principalmente porque sucede lo que identifica como "la crisis de la carrera y los cuidados"), los resultados de la investigación la han llevado a pensar que "es mucho más gratificante de lo que la mayoría podría pensar", según escribió Mehta en The Conversation."Sí, la gente se sentía abrumada y hablaba de tener demasiado que hacer en muy poco tiempo. Pero también hablaban de sentirse profundamente satisfechos. Todas las cosas que les producían estrés también les producían alegría", explicó.Por ejemplo, uno de los entrevistados de 44 años, le dijo que "aunque hay puntos complicados de este periodo, me siento muy sólidamente feliz en este espacio ahora mismo". Otra de las sujetas de estudio de 39 años, se describió simplemente como "salvajemente feliz".Cuando examinaron sus datos con más detenimiento, empezó a quedar claro por qué la edad en la que las personas se sentían más feliz es a los 36. "La gente hablaba de estar en la flor de la vida y de sentirse en su mejor momento. Después de años de trabajo para desarrollar carreras y relaciones, la gente dijo sentirse como si finalmente hubiera llegado", explicó Mehta.Mark, de 36 años, compartió que, al menos para él, "las cosas se sienten más en su sitio". "He montado una máquina que por fin tiene todas las piezas que necesita", dijo.¿Por qué los 36 son la edad más feliz?La investigación de Mehta arrojó que los 30 significa "un suspiro de alivio tras los tumultuosos 20 años", y que las personas a esa altura ya tienen más confianza en sí mismas y se entienden.La felicidad de la década de los 30 también influyó en la forma de las personas en su pensar sobre algunos de los signos de envejecimiento físico que estaban empezando a encontrar. Por ejemplo, Lisa, de 37 años, dijo: "Si pudiera volver atrás físicamente pero también tuviera que volver atrás emocional y mentalmente... de ninguna manera. Aceptaría las líneas de piel flácida todos los días".Sin embargo, la investigadora aclaró que estos resultados deben ser leídos considerando que entrevistó principalmente a norteamericanos de clase media, muchos de ellos blancos. "Para quienes son de clase trabajadora, o para quienes han tenido que enfrentarse a décadas de racismo sistémico, la edad adulta establecida puede no ser tan halagüeña", aclaró.También señala que la crisis de carreras y cuidados se ha visto agravada, especialmente para las mujeres, por la pandemia del COVID-19. "Por este motivo, la pandemia puede estar provocando una disminución de la satisfacción vital, especialmente en el caso de los adultos establecidos que son padres que intentan compatibilizar su carrera profesional con el cuidado de sus hijos a tiempo completo", agregó.

