Finlandia vuelve a ser el país más feliz del mundo

HELSINKI (Sputnik) — Finlandia encabeza, por cuarta vez consecutiva, la lista de los países más felices del mundo, se desprende del informe The World Happiness... 19.03.2021, Sputnik Mundo

internacional

destinos

finlandia

onu

europa

La nota indica que este año el informe se enfrentó a un desafío al tratar de comprender qué efecto ha tenido la pandemia del coronavirus en el bienestar subjetivo y viceversa.Según el profesor de la Universidad de Columbia Jeffrey Sachs, el informe mundial de la felicidad "recuerda que debemos aspirar al bienestar y no a la mera riqueza, que será fugaz si no hacemos un trabajo mucho mejor para abordar los desafíos del desarrollo sostenible".Los 10 primeros países del 'rating' también incluyen a Islandia, Dinamarca, Suiza, los Países Bajos, Suecia, Alemania, Noruega, Nueva Zelanda y Austria.Entre los 50 países más felices figuran España (24), Uruguay (30), Chile (38), Brasil (41), México (46) y Argentina (47).Los países más infelices, según la ONU, son Zimbabue (la última línea de la lista) y Tanzania.El Informe The World Happiness Report, se elabora anualmente por la División de Desarrollo Sostenible de la ONU y evalúa 149 países de todo el mundo, teniendo en cuenta indicadores como la esperanza de vida, el apoyo social, la corrupción y otros.

finlandia

2021

