Basta de presionar el proyecto Nord Stream 2

El ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier, pidió no vincular el proyecto de gasoducto Nord Stream 2 con "casos aislados" como el del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni.El politólogo ruso Andréi Koshkin, al comentar las declaraciones procedentes de Berlín, indicó que "Alemania quisiera separar el Nord Stream 2 como proyecto comercial y no mezclarlo con la presión general contra Rusia". Pero resulta que "no es tan fácil hacerlo ya que EEUU está interesado en mezclar en un cúmulo único la agresión contra Rusia, la presión a Alemania y a toda la Unión Europea, para que los europeos compren gas a EEUU y no a Moscú", explicó. El proyecto Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por aguas territoriales o zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia.Se oponen al nuevo gasoducto Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y varios países europeos como Polonia, Letonia y Lituania.En otros temasEl jefe de la delegación rusa en las consultas sobre seguridad militar y control de armas en Viena, Konstantín Gavrílov, reafirmó que Moscú planea retirarse del Tratado de Cielos Abiertos en las próximas semanas.El diplomático, citado por la Cancillería rusa, dejó claro que "no cabe esperar concesiones unilaterales por parte de Rusia" y que los trámites previos a la retirada del Tratado de Cielos Abiertos van a finalizar antes de junio.El Partido Popular Europeo, la mayor facción del Parlamento Europeo, aboga por ampliar las sanciones contra Rusia y desconectar al país eslavo del sistema de transferencias internacionales (SWIFT), declaró un representante del partido.El servicio de prensa de la Cancillería de Rumania anunció que las autoridades del país decidieron declarar persona non grata al asesor del agregado militar de Rusia Alexéi Grisháev. Las acciones del funcionario ruso "contravienen las cláusulas de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas" argumentó la cartera.Dicha información fue dada a conocer al embajador de Rusia en Bucarest, Valeri Kuzmí, quien a petición del jefe de la diplomacia rumana, Bogdán Aurescu, fue citado a la sede de la cartera de Exteriores. Las autoridades de Japón seguirán manteniendo "obstinadas" negociaciones con la parte rusa sobre las islas Kuriles. Tokio tiene previsto cerrar un tratado de paz sobre la base de la posición nipona, según se desprende del Libro Azul Diplomático para el año 2021 publicado por la Cancillería japonesa. El problema de los "territorios del norte" (tal como los japoneses denominan a las islas Kunashir, Shikotán, Iturup y Habomái) ha sido catalogado por la cartera de Exteriores de Japón como el "más complicado" de las relaciones con Rusia. Estos y otros temas en el programa informativo-analítico El Punto.

