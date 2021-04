https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111649234.html

El líder de Senado boliviano demanda a expresidenta Áñez por sedición y otros delitos

LA PAZ (Sputnik) — El líder del Senado boliviano, el oficialista Andrónico Rodríguez, informó que ha presentado una denuncia formal contra la expresidenta... 27.04.2021, Sputnik Mundo

américa latina

jeanine áñez

bolivia

Esta es la sexta acusación ya formalizada contra la exgobernante, quien cumple detención preventiva desde marzo en espera de juicio por el golpe de 2019, a denuncia de la exdiputada masista Lidia Patty, y enfrenta también cuatro juicios de responsabilidades por diversos delitos planteadas por el actual Gobierno de Luis Arce.Rodríguez dijo que después de casi seis meses de investigación documental en el Senado, había decidido presentar la denuncia contra Áñez por haberse autonombrado primero titular de esa cámara, contra el reglamento interno, para asumir luego la presidencia del parlamento y proclamarse presidenta transitoria.OfensivaLa demanda del jefe del Senado, que según dijo fue presentada hace una semana a la fiscalía, formaba parte de una ofensiva del oficialismo ante una campaña de la oposición conservadora que trataba de negar que fue un golpe lo ocurrido en 2019 en Bolivia luego de la renuncia forzada de Evo Morales (2006-2019).Rodríguez remarcó que su demanda debía ser procesada por la fiscalía para un eventual juicio penal ordinario, y no un juicio de responsabilidades, porque se refiere a supuestos delitos cometidos por Áñez en condición de senadora.Apuntó que estaba acusando a Áñez de sedición, por haber tomado el cargo de presidenta del Senado sin tener derecho y convocar luego a una sesión bicameral que no prosperó por falta de quórum, pese a lo cual se autoproclamó presidenta del Estado en representación del parlamento.Áñez también está acusada de "seducción de tropas", o llamamiento a reprimir manifestaciones callejeras de descontento; conspiración y asociación delictuosa junto a exparlamentarios y representantes internacionales, y de atribuirse los derechos del pueblo para autoproclamarse presidenta.Enmarcando estos delitos, señaló Rodríguez, estaba el de vulneración de la Constitución, en especial de las normas de sucesión presidencial.Llamó a la comunidad internacional, en particular a la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, a que observen "esta realidad de los hechos" y compartan el propósito del Gobierno boliviano de evitar la impunidad.La fiscalía no ha revelado las acciones que seguía a partir de la denuncia de Rodríguez.

bolivia

jeanine áñez, bolivia