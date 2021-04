https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111645271.html

El Tribunal Constitucional de Chile rechaza solicitud de Piñera sobre retiro de pensiones

SANTIAGO (Sputnik) — El Tribunal Constitucional de Chile decidió por siete votos contra tres rechazar el requerimiento del presidente Sebastián Piñera que...

Aunque el organismo aún no entrega las razones de su decisión (se espera que lo haga en los próximos días), el hecho de que el requerimiento redactado por el Ejecutivo ni siquiera haya pasado la primera barrera de acceso revela que el documento tenía problemas de forma o que incluso, no fue presentado o escrito correctamente.Al haber sido aprobado por el Senado, por la Cámara de Diputados y ahora por el Tribunal Constitucional, el presidente Piñera ya no tiene más instancias para intentar frenar este proyecto, y sólo le restan dos opciones.La primera es promulgar inmediatamente el proyecto y la segunda es presentar un veto modificatorio que le permite cambiar artículos de la moción, pero esto significa que la iniciativa debe ingresar nuevamente al Parlamento y volver a ser estudiada, analizada y votada.El mandatario se opuso a esta reforma durante toda su tramitación, argumentando entre otras cosas que el proyecto era inconstitucional, pero el 26 de abril, en una decisión inesperada, Piñera presentó su propio proyecto de retiro anticipado al Congreso y se negó a promulgar el que ya estaba listo y aprobado.El proyecto de Piñera aún no empieza a ser discutido en el Congreso, pero cabe la opción de que Piñera decida retirarlo luego del revés conseguido en el Tribunal Constitucional.La reforma constitucional permite que las personas puedan retirar hasta un 10% de sus fondos de pensiones, como medida extraordinaria para enfrentar la pandemia del COVID-19, al igual que los otros dos proyectos que fueron aprobados el año pasado y que beneficiaron a más de 10,5 millones de ciudadanos.Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez a finales de 2019. En Chile se han contagiado 1.179.772 personas, de las cuales 26.020 fallecieron. A nivel global son 147.539.302 los casos confirmados y 3.116.444 los fallecidos, de acuerdo al último informe de la OMS.

