Un médico disipa un popular mito sobre los huevos

Un médico disipa un popular mito sobre los huevos

El colesterol que contienen los huevos no es tan perjudicial para el organismo como se pensaba antes, de acuerdo a unas nuevas investigaciones. Por lo... 26.04.2021, Sputnik Mundo

"No solo contienen proteínas, sino también fosfolípidos y lecitina, en particular. Además, vitaminas liposolubles. Los huevos son ricos en vitamina A, vitamina D, y vitamina D que no suele encontrarse en los alimentos terrestres, sino solo en los alimentos marinos, en el pescado. También están presentes la B6 y la B12", explicó al canal Zvezda Mijaíl Guínzburg, nutricionista y doctor en ciencias médicas.Señaló que la creencia común sobre el colesterol en los huevos, en particular que contribuye a la aterosclerosis, ha cambiado recientemente.De este modo, es totalmente saludable gozar de este producto cinco veces a la semana, resumió el nutricionista.

