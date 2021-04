https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111584836.html

Candidatos a diputados hondureños defienden alianza electoral liderada por Xiomara Castro

Candidatos a diputados hondureños defienden alianza electoral liderada por Xiomara Castro

MANAGUA (Sputnik) — Los candidatos a diputados al Congreso Nacional (parlamento unicameral) de Honduras por el Partido Refundación y Libertad (Libre... 26.04.2021, Sputnik Mundo

"El proyecto de Libre tiene todas las condiciones para llegar al poder y ayer [por el 25 de abril] las bases lo ratificaron" dijo Tomé en el programa de entrevistas Foro Jorge Aldana del canal por cable UNE TV, tras referirse a la caravana proselitista protagonizada por Castro en las calles de Tegucigalpa.El candidato a diputado reseñó cómo los colectivos de Libre acompañaron a su candidata hasta las 22:00 hora local (04:00GMT) en barrios y comunidades capitalinas.E insistió en que las bases del partido le dieron un mandato a Castro en la jornada dominical: conducir el proceso hacia las urnas a sabiendas de que Libre tiene la fortaleza para sostener su proyecto político y llevarla a la presidencia de la República.Ese comentario del luchador social fue en respuesta un mensaje en la red social Twitter de Yani Rosenthal, el candidato más votado por el tradicionalista Partido Liberal, quien durante los últimos días forma parte del rejuego político para la formación de una alianza electoral con Libre."Nadie dijo que sería fácil, pero nos mueve el amor por Honduras y la urgencia de ponernos de acuerdo para sacar a nuestro país de la pesadilla cachureca (conservadora), Xiomara Castro y yo hemos pospuesto la reunión, los equipos avanzan en los detalles", apuntó Rosenthal, quien cumplió tres años de cárcel (2017-2020) en Estados Unidos por lavado de activos.No cederRíos señaló que "si Libre cede la candidatura presidencial por segunda vez está acabado como partido, ya no podría ningún dirigente volver a las bases y pedir apoyo para un candidato, no existe ese margen de acción, ya no, eso se agotó con las elecciones pasadas".En los comicios generales de noviembre de 2017 Libre aceptó asistir a las urnas como parte de la llamada Alianza de Oposición Contra la Dictadura con el presentador televisivo Salvador Nasralla en la casilla.A juicio de Ríos, la estrategia trazada en aquella oportunidad por la dirección del partido fue correcta, pero Nasralla no respetó los acuerdos "ni tuvo la capacidad de liderar al alzamiento el pueblo contra el fraude electoral, por el contrario hizo una muy mala lectura de los que estaba ocurriendo y cometió el error más grave posible de un líder político en Latinoamérica, ir a pedir consejo a Washington".Ríos afirmó estar consciente de que Libre representa a la mayoría de los hondureños y llamó a trazar una hoja de ruta muy disciplinada y de mucho trabajo partidario para los próximos 230 días, el tramo restante de cara a las elecciones.Tomé por su parte concluyó que hoy las bases le están diciendo a los líderes de Libre que pueden hablar de alianzas con todos, "pero con Xiomara de candidata presidencial, de ninguna manera deponer su candidatura".

