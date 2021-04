https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111271620.html

Ajedrez electoral en Honduras: un mes para alinear las piezas opositoras

Lo que sí está definido es que de un lado del tablero, con negras o blancas, lo mismo da, estará Nasry Asfura, el "jugador" designado por el gobernante Partido

Lo que sí está definido es que de un lado del tablero, con negras o blancas, lo mismo da, estará Nasry Asfura, el "jugador" designado por el gobernante Partido Nacional para ganar la partida del 28 de noviembre.Ex primera dama propone alianza"Con la declaración oficial del CNE manifiesto mi invariable respeto al mandato por la refundación de la patria. Gracias pueblo", agregó.De esa forma, la esposa del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) invitó a otros líderes de la oposición a un diálogo con miras a conformar una alianza de cara a las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021, y terminar en las urnas con 12 años de gobierno del Partido Nacional.La invitación al pacto electoral formulada por Castro para el lunes 19 de abril tiene como principales convidados a Yani Rosenthal (Partido Liberal) y Salvador Nasralla (Partido Salvador de Honduras), aunque también pudiera incluir a Luis Zelaya, competidor de Rosenthal en las primarias del liberalismo.La candidata de Libre obtuvo 404.238 votos, el 79.08% de las boletas depositadas por sus correligionarios en las urnas, el 14 de marzo. Mientras, Rosenthal (339.001-49.97%) y Zelaya (230.242- 33.94%) se repartían de manera más ajustada el voto del partido más antiguo de Honduras (1891).Cualquier alianza de partidos opositores deberá cuajar antes del 27 de mayo (a seis meses de las elecciones generales) cuando el CNE lanzará la convocatoria a ese proceso cuatrienal.En la otra cara de la baraja, la oficialista, estará el alcalde de la capital hondureña desde 2014, Nasry "Tito" Asfura (681.701 votos y 70.12 puntos porcentuales).El personaje político también conocido como "Papi a la orden" constituye la apuesta del partido de Gobierno para extender un mandato, que en entre otros calificativos se ha ganado los de dictadura y narco-estado.¿Un outsider a lo Bukele?En declaraciones a Sputnik, Gilberto Ríos, candidato a diputado por Libre, explicó que ante la convocatoria de Xiomara Castro, Salvador Nasralla dijo que el lunes 19 no va estar en el país, y Luis Zelaya declinó participar si lo hace Yani Rosenthal, porque su rival de partido es un narcotraficante.Sobre la posición de Nasralla (a quien Libre ya le ofreció la candidatura presidencial en 2017) la calificó de muy cercana a la de Luis Zelaya, al pretender encabezar él una alianza.Primero denegó la posibilidad de sentarse con Libre, pero el 9 de abril tuvo una intervención pública junto al ex presidente Zelaya y pareció que hubiera buen ánimo, recordó Ríos"Tanto Luis Zelaya como Nasralla y la doctora Suyapa Figueroa, figuras públicas que han hablado de una alianza; como Wilfredo Méndez o Nelson Ávila (postulantes por Libre en las primarias) tienen demasiada influencia de la embajada estadounidense, están bastante manipulados por los gringos, incluso repiten el discurso de que si Libre gana los norteamericanos no le van a dejar tomar el poder y lo dicen públicamente, sobre todo Nasralla", añadió.Ríos afirma que a Estados Unidos le vendría muy bien otro período del Partido Nacional en el Gobierno, a pesar de los señalamientos de corrupción al candidato "Tito" Asfura prefieren eso a un gobierno de centro-derecha o de centro incluso, que pudiera atentar contra sus intereses en Honduras.Acerca de si Washington pudiera apostar por la opción de un outsider tipo el presidente salvadoreño Nayib Bukele, dijo que también se ha manejado mucho esa historia.En ese perfil pudiera entrar el laureado científico Salvador Moncada, a quien un grupo de intelectuales y académicos le han mostrado apoyo, pero no creo quepa en el esquema del outsider norteamericano, es un tipo demasiado progresista para el gusto gringo.Dictados de EEUUEl intelectual y activista social hondureño Luis Méndez consideró, en diálogo con Sputnik, que Honduras vive una condición de país recolonizado y muy a merced de las decisiones políticas de Estados Unidos.La alianza más factible para "Mel" Zelaya es con el grupo de Yani Rosenthal, que juntos podrían aportar un caudal de 1,4 millones de votos, frente a los 1,6 millones de apoyos que normalmente recibe el Nacional, aunque la sombra del fraude recayó sobre los dos comicios precedentes, sintetizó el activista."Sin embargo, existe una base de Libre que se niega a formar alianzas con un ex convicto", dijo en referencia a Rosenthal.Méndez coincidió en que la embajada de Estados Unidos puede estar en la búsqueda del outsider perfecto, un personaje que no les asuste, no huela a Venezuela o Nicaragua, más bien un candidato neutral, aunque no exista la neutralidad, pero más cercano a sus intereses.Y también mencionó a la doctora Suyapa, vinculada a plataformas por la defensa de la cultura y la educación, vinculada al grupo débil que se desprenda de Libre (las tres corrientes no alineadas con Xiomara Castro) y el Partido Liberal (seguidores de Luis Zelaya).

