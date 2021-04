https://mundo.sputniknews.com/20210425/todo-sobre-las-zonas-economicas-especiales-la-estrategia-de-venezuela-para-romper-el-cerco-de-eeuu-1111545796.html

Todo sobre las zonas económicas especiales: la estrategia de Venezuela para romper el cerco de EEUU

El Gobierno venezolano afina el marco legal para potenciar las zonas económicas especiales (ZEE) ya existentes en su territorio y abrir espacio a la inversión... 25.04.2021, Sputnik Mundo

Aunque las experiencias de inversión extranjera han dejado poco a Venezuela, el Ejecutivo nacional observa los cambios recientes en el orden financiero global en el que los BRICS ganan espacio y considera esto una oportunidad para el desarrollo industrial del país. Son ocho las ZEE en Venezuela que serán redefinidas con el nuevo marco legal. El propósito es generar un modelo de eficiencia en servicios y recursos disponibles, así como en el ejercicio de la gestión pública, para atraer inversionistas y formar parte del de las experiencias exitosas de las ZEE en el planeta. Juan Arias Palacio, economista y viceministro para el desarrollo de las ZEE, dialogó con Sputnik para tener una mirada profunda sobre esta nueva iniciativa que apalanca el desarrollo del país suramericano. —¿Cuál es la legislación que rige la materia, actualmente, para la creación de las zonas económicas especiales? En ese sentido, ¿cómo se define una ZEE?—En Venezuela las ZEE están normadas por la ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria; en ella, las ZEE se definen como unidades geográficas con unas potencialidades económicas y para desarrollarlas se propone dotarlas de incentivos fiscales y aduanales que atraigan inversiones que hagan posible su desarrollo y el logro de los objetivos generales y específicos que se ha planteado el país para incrementar sus capacidades productivas y exportadoras.—Hablemos del proyecto de zonas económicas especiales presentado a la Comisión de Economía, Finanza y Desarrollo Socioproductivo de la Asamblea Nacional. ¿Qué propone este proyecto?—Con una ley de zonas económicas especiales buscamos subsanar problemas detectados en el funcionamiento de las actuales ZEE. De hecho, vale decir que el proyecto de ley que presentamos surge del diagnóstico que motorizamos desde el Viceministerio que dirijo y desde donde convocamos la participación protagónica de los Consejos de Gestión de seis ZEE existentes en Venezuela, además de empresarios, exportadores, organismos gubernamentales con competencia en materia laboral, ambiental tributaria y derechos de la república, planificación, seguridad, puertos, gestión de químicos, comercio exterior y academias expertas en materia de hacienda y aduanas, entre otros.—¿Cuál es la relación, semejanzas o diferencias con las zonas especiales de desarrollo sustentable (ZEDES) del decreto y ley del mismo nombre aprobado en el 2001?—Muy buena pregunta, pues no se trata del mismo tipo de zonas. Vale aclarar que las ZEE son territorios cuyo desarrollo privilegia las inversiones privadas nacionales e internacionales, en tanto que las ZEDES prevén inversiones del Estado venezolano, principalmente. Por ello, en la ley de las ZEDES —decretada mediante ley habilitante por nuestro querido presidente Hugo Chávez, en 2002, hace 19 años— se estableció el Fondo nacional para el financiamiento de las zonas especiales de desarrollo sustentable (FONZEDES). Ahora, yo confieso que a muchos nos gusta sobremanera el enfoque de las ZEDES. Por ello, de hecho, tomamos algunos elementos de esa ley.—¿Qué otras referencias internacionales se toman en cuenta en la concepción de las ZEE en Venezuela? ¿Qué semejanzas o diferencias?—Continuamente estamos estudiando las muchas experiencias de ZEE en el mundo, donde ya hay más de 5.400, en 147 economías según precisa el Informe 2019 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Bueno, nosotros evaluamos sus potencialidades, problemas, éxitos y, sobre todo, los fracasos. Hay mucho que aprender, fundamentalmente, para evitar la tentación de hacer copias irresponsables sin entender las diferencias de contextos, culturas, potencialidades y leyes, entre otros aspectos.En especial, estamos prestando atención a las economías de países aliados, y particularmente a las experiencias derivadas de las conocidas y numerosas ZEE de China, algunas de las cuales hemos visitado; las interesantes 21 ZEE de la extensa Federación Rusa, con sus sorprendentes capacidades tecnológicas e industriales y su de futuro que destaca en la determinante Eurasia; las de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiática (ASEAN); las del pujante y rico continente africano y las del mundo árabe de tanta tradición de comercio e intercambio. Por supuesto también estudiamos con mucho interés la dinámica de las ZEE de las naciones de nuestra región andina, amazónica y caribeña, y, principalmente, el devenir de las ZEE de las 33 naciones pertenecientes a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC).—¿Cuál es la política laboral empleada o a emplearse en las ZEE?—Existe la fantasía de que nuestras ZEE son un territorio sin ley donde se desprotege a la clase trabajadora y se relajan las leyes ambientales y la lucha contra la legitimación de capitales, el terrorismo y el narcotráfico. En Venezuela, eso sería inconstitucional. Al contrario, en las ZEE tal vez se aplicará con mayor eficiencia y eficacia todas las leyes, y en especial las laborales, ambientales por cuanto en el proyecto de ley de ZEE estamos pidiendo la activación de tribunales ad hoc a fin de encarar con celeridad los conflictos, los cuales muchas veces escalan debido a evitables retardos procesales. De hecho, nosotros estamos empeñados en convertir a la celeridad y transparencia de los procesos de las ZEE en Venezuela, en uno de los principales elementos diferenciadores frente a las ZEE de la región, al punto de elevarse como una de las mayores ventajas competitivas y comparativas en la cadena de valor de la producción y exportación venezolana.—¿Qué son los tribunales 'ad hoc'?—Como ya he adelantado, es un mecanismo de solución expedita de disputas laborales o de algún otro tipo en específico. Especialmente se usa en el contexto internacional cuando en el tribunal o corte competente para conocer de un asunto, no figura, entre sus miembros, ningún nacional del país en cuestión.—Históricamente, Venezuela no ha obtenido grandes beneficios de la inversión extranjera. ¿Qué cambios observa en el capital internacional que puedan generar expectativas sobre la IED?—Observo que las inversiones en el mundo han cambiado significativamente. Por ejemplo, desde hace una década, los Estados Unidos de América dejaron de ser el gran inversionista global. China ha tomado su lugar, incluso desplazándolo en el mismo continente americano. Algo similar pasa en el comercio mundial. Los países del Sudeste Asiático y en general los BRICS vienen cobrando progresivamente mayor peso en el comercio mundial, mientras que el aporte al mundo de la economía norteamericana se degrada constantemente. Por ello, debemos tener confianza en lo que hacemos. El mundo está cambiando con fuerza y rapidez y muchos cambios grandiosos estamos por conocer en el campo de las finanzas y el comercio internacional.—¿Cuál es el aporte al desarrollo técnico, científico y tecnológico venezolano y el capital nacional en la ejecución de este programa?—Estoy convencido de que las primeras inversiones serán efectuadas por venezolanos que tienen recursos en el exterior y desean repatriarlos. Es más, muchos empresarios venezolanos que se fueron y quieren volver, retornarán de la mano de inversionistas internacionales en un esquema de empresas mixtas. Y ojalá sea así. Nadie mejor que ellos para contribuir a generar confianza en los inversionistas internacionales. Estas inversiones traerán tecnologías de punta que necesitarán de profesionales de distintas disciplinas, así como de centros de formación e investigación. Ambas fuerzas las tenemos y su calidad está universalmente probada, lo cual es otro puntal para el éxito de nuestras ZEE, ya que, justamente este aspecto es considerado por expertos de las Naciones Unidas como una de las causas del fracaso de algunas ZEE del mundo.En fin, las ZEE requerirán mucha fuerza de trabajo calificada y en Venezuela ese talento humano no es escaso. Y en conciencia de su valor para la construcción de nuestra sociedad, cada día robustecemos las más de 70 universidades públicas y privadas que tenemos, así como tecnológicos, escuelas técnicas, la educación secundaria, primaria y preescolar. En síntesis, el sistema educativo nacional en su totalidad, pues se trata de formar, sobre la base de la educación y el trabajo, a una sociedad y un ciudadano integral, amante de la justicia y la paz; con altas capacidades y cualificación tecno científica—¿Cuándo se activarán las ZEE en Venezuela y en cuánto tiempo se esperan logros y/o ganancias a partir de las mismas en el país?—En Venezuela ya existen ocho ZEE creadas por decreto, pero los avances aún son débiles. Desarrollar las ZEE requiere mucho más que un decreto de creación. Necesitamos un marco legal con robustas garantías jurídicas; un ecosistema institucional funcional y confiable, con trámites simples y ágiles; los abundantes recursos económicos que exigen los procesos productivos; el talento humano capacitado, así como el sistema educativo que satisfaga su permanente demanda; las redes viales, férreas, portuarias y aeroportuarias que faciliten el transporte de bienes de capital, materias primas, insumos y mercancías; telecomunicaciones; sistemas de seguridad, además de todos los múltiples servicios que demandarán estas zonas, llamadas a convertirse en las ciudades productivas de nuestro futuro, en consonancia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible suscritos por Venezuela en la Agenda 2030 de la ONU.Quien revise tan solo un poco sobre Venezuela, su estratégica situación geográfica y permanente clima primaveral, la cuantía de sus recursos y la fortaleza de su infraestructura, la jovial idiosincrasia de su población libre de xenofobia y amante de educación, el trabajo y la paz, comprenderá que el éxito tiene muchísimas posibilidades. Y quien invierta lo comprobará y disfrutará, por muchísimos años, pues aquí hay suficiente para todas y todos. Por ello buscamos nuevos socios, nuevos mercados, para quienes también tenemos nuevos medios de pago, nuevos modelos de negocios y mucho más. A ellas y ellos los invitamos a invertir en esta Tierra de Gracia, en la tierra del mítico Dorado, cuna del Generalísimo Francisco de Miranda, pionero de nuestra independencia y de las relaciones con Rusia y otros pueblos del mundo; del Libertador Simón Bolívar, cuya magna empresa libertaria ejemplifica que no hay bloqueo capaz de detener ni subyugar la voluntad política de quienes están decididos a construir otro mundo posible; del gigante Hugo Chávez, quien nos abrió al mundo multipolar y multicéntrico; y al presidente Maduro, con quien construimos, con las herramientas de la cooperación, el libre y justo comercio, y la diplomacia bolivariana de paz, una Venezuela abierta al futuro.

