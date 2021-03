https://mundo.sputniknews.com/20210329/el-salario-minimo-al-borde-de-la-desaparicion-en-venezuela-1110556487.html

El salario mínimo al borde de la desaparición en Venezuela

El salario mínimo al borde de la desaparición en Venezuela

Magda Gibelli Caracas, 29 mar (Sputnik).- De acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, el salario mínimo, ubicado en 1.871.501,12 bolívares,

La compra de alimentos, la garantía de una vivienda y el poder pagar servicios básicos, luce cuesta arriba cuando se habla de cifras tan pequeñas para los salarios y precios tan altos para los productos.El salario mínimo "está a punto de desaparecer", dijo a Sputnik uno de los trabajadores entrevistados en las calles del noreste de la ciudad."El salario mínimo ya casi no existe, porque ¿quién va a trabajar por un monto que no alcanza ni para pagar pasaje?; hay un nuevo salario mínimo informal que es de unos 20 dólares como mínimo", dijo a Sputnik Ricardo Ribas, trabajador de mantenimiento de 39 años.Por su parte, Lino Martínez, de 48 años, quien trabaja como ayudante de carga y despacho para una empresa de alimentos, contó que por trabajar más de ocho horas diarias entre lunes y viernes, gana 3.000.000 de bolívares (1,5 dólares) mensuales, pero explicó que adicional a ese pago recibe de la misma compañía una caja de alimentos valorada en unos diez dólares.RegalíasLa mayoría de los empleadores, que desde hace más de un año comercian todos sus productos en dólares, establecen un salario en bolívares mensual para los trabajadores y optan por entregarles pagos extras, también mensuales, en dólares o alimentos.Pero como no es un monto regulado ni existe un contrato, queda a discreción de la compañía el monto e incluso la decisión de pagar, y tampoco genera pasivos laborales.Merling Flores, de 54 años, es docente del sector público desde hace dos décadas, y contó a Sputnik que gana al mes 2.500.000 bolívares (1,32 dólares).En Venezuela, el pago de los servicios básicos como luz, agua, teléfono, no supera los tres dólares mensuales en zonas residenciales, aunque son inestables.Desde hace más de un año, el precio de la comida ha comenzado a incrementarse en Venezuela, y un kilo de papas o cebolla en ocasiones puede alcanzar los dos dólares, por lo que la mayoría de los entrevistados aseguraron que todo lo que perciben al mes se les va en comprar algunos alimentos.Como este hombre, la mayoría afirmó que, realizando más de un trabajo al día, como plomero, personal de limpieza, peluquero, entre otros oficios, logra percibir entre 40 y 50 dólares al mes.Canasta inalcanzableEl Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, aseguró en su último informe presentado en el mes de enero que la canasta básica se situó en 225 dólares y el poder adquisitivo del salario mínimo es 0,38% de esa cifra, es decir, 0,8 dólares.Esta situación se registra en medio de un fuerte bloqueo internacional de las cuentas del país, así como medidas que impiden a las trasnacionales financiar operaciones o actividades comerciales en Venezuela.El Gobierno ha anunciado en diferentes ocasiones que se encuentra buscando vías para que la devaluación no acabe con el poder adquisitivo de la población.Por el momento, las autoridades emplean un sistema denominado "Comités Locales de Abastecimiento y Producción", a través del cual distribuyen bolsas con algunos alimentos subsidiados, como granos, arroz, leche y harina.Además, a través de un censo denominado "Carnet de la Patria", asigna pagos mensuales extra a las madres, personas mayores, jóvenes, familias, entre otros, que consiste en depositar bolívares en cuentas digitales.Por su parte, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) ha presentado la propuesta de indexar el salario mínimo al petro, una moneda digital que creó el Gobierno en 2018, cuyo valor surge en base al precio del petróleo, oro, hierro y diamante.Sin embargo, mientras eso sucede, algunos venezolanos, especialmente los pensionados, perciben un salario cada vez más devaluado.

