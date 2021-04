https://mundo.sputniknews.com/20210423/estas-son-las-personas-que-no-deben-medicarse-con-paracetamol-1111502627.html

Estas son las personas que no deben medicarse con paracetamol

Si bien es utilizado a menudo sin receta médica para tratar la fiebre y el dolor, el paracetamol es un fármaco que podría causar serios daños a los organismos... 23.04.2021, Sputnik Mundo

También conocido como acetaminofeno, el paracetamol es un medicamento con propiedades analgésicas y antipiréticas. Es decir, es un fármaco capaz de aliviar los dolores y disminuir la fiebre.Si bien es un medicamento de venta libre, por lo que muchas personas suelen automedicarse, el paracetamol puede ser peligroso para la salud en algunos casos, subrayó el destacado cardiólogo ruso Alexandr Miasnikov, en un programa de Rossiya 1.De acuerdo con el médico, una persona no debe nunca tomar este analgésico para combatir la resaca o al ingerir alcohol. Esto, según explicó, aumenta la carga sobre el hígado y puede provocar daño hepático.De hecho, todas las personas con enfermedades del hígado como hepatitis infecciosa, cirrosis hepática de cualquier origen y esteatohepatitis, deben tener especial cuidado al medicarse con paracetamol, recalcó el reconocido médico.Además, Miasnikov recomendó no tomar más de tres gramos de paracetamol al día. Puso de relieve que una dosis diaria superior a cuatro gramos del fármaco es suficiente para causar intoxicación. El cardiólogo agregó que no se debe olvidar que el analgésico también está incluido en muchos remedios en polvo que suelen consumirse para el tratamiento sintomático de enfermedades infecciosas e inflamatorias.

