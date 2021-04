https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111511785.html

El presidente de México condena abuso sexual cometido por un diputado oficialista

El presidente de México condena abuso sexual cometido por un diputado oficialista

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el presunto abuso sexual cometido contra un adolescente de 15 años... 23.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-23T14:57+0000

2021-04-23T14:57+0000

2021-04-23T15:26+0000

abuso

andrés manuel lópez obrador

américa latina

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1111162982_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_fd130ac70ea535ff8962c23b2b67034a.jpg

"Como presidente de la República condeno cualquier abuso sexual en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidio, de quien sea", dijo el mandatario al responder en conferencias de prensa a una pregunta sobre el escándalo que estalló el miércoles 21 de abril y desembocó la noche del jueves 22 en la cancelación de la candidatura por Morena del legislador de la Cámara de Diputados, que buscaba su reelección en los comicios del 6 de junio próximo.El legislador federal, Saúl Huerta Corona, de 63 años, quien es actualmente secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, renunció a su candidatura a representante de la céntrica ciudad colonial de Puebla, después de haber sido detenido por la Policía cuando el menor pidió auxilio en un hotel de la Ciudad de México, aunque después fue liberado, gracias al fuero federal que protege a los diputados.El presidente de Morena, Mario Delgado, informó la noche del 22 de abril que Huerta Corona "ha renunciado de forma definitiva e irrevocable a la candidatura de Diputado Federal por el Distrito 11" de la Ciudad de Puebla, capital del estado del mismo nombre, a 80 kilómetros de la Ciudad de México.El joven ofreció a la prensa su testimonio con los detalles de un supuesto intento de abuso sexual, después de ser invitado como asistente por el legislador, cuando asistía a una crucial sesión del Congreso, que debatía en el Palacio Legislativo federal un dictamen de reforma del Poder Judicial, que procesaba la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, en la que es se desempeña como secretario.López Obrador dijo que "desde que tomé posesión [del cargo] dije no iba a haber impunidad para nadie, ni para mi familia, y el que comete un delito debe ser castigado, porque somos iguales y no vamos a encubrir".La madre del joven habló por teléfono con el legislador después de que fue liberado y ella entregó el audio al noticiario nacional Radio Fórmula, en el que se escucha la supuesta voz del diputado buscando un acuerdo económico y le suplica: "no me destruya, le pagaré con creces".La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México abrió una investigación por presunto abuso sexual contra el adolescente que pidió auxilio al gerente de un céntrico hotel de la Zona Rosa capitalina, después de haber sido supuestamente drogado.La defensa del acusado "ha presentado diversas documentales para acreditar que su representado cuenta con fuero constitucional" para obtener la libertad, indicó el Ministerio Público.

https://mundo.sputniknews.com/20210114/hrw-violaciones-a-ddhh-continuan-en-mexico-durante-gobierno-de-lopez-obrador-1094104985.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abuso, andrés manuel lópez obrador, méxico