Memes y más memes: el tuitero que es héroe en Argentina por haber ¿comprado Google?



Durante algunas horas, el dominio google.com.ar dejó de pertenecer al gigante estadounidense y quedó en manos de un tuitero argentino.

El mundo de internet produce en ocasiones a los héroes más inesperados. Es el caso de Nicolás Kuroña, un joven argentino que se convirtió en un símbolo de lucha de los internautas anónimos contra los gigantes de estos tiempos debido a que, al menos por unas horas, le ganó a Google una inesperada batalla.Como sucede en cada país en el que tiene presencia, el gigante tecnológico estadounidense tenía registrado un dominio específico para la Argentina: google.com.ar. El nerviosismo se apoderó de los navegantes el 21 de abril, cuando el sitio argentino de Google dejó de funcionar. Mientras algunos se quejaban en las redes, otros intentaron buscar una explicación, solo para enterarse de que el registro del dominio aparentemente había caducado.No pasó mucho tiempo hasta que un tuitero aportó un dato revelador: al chequear los datos del dominio "google.com.ar" no aparecía registrado a nombre de la multinacional con sede en San Francisco, EEUU, sino a nombre de "Nicolás David Kuroña".Según el registro de NIC Argentina, el administrador oficial de dominios de internet del país sudamericano, Kuroña había registrado el dominio minutos antes de las 22 horas del 21 de abril. "Ni Google se salva de la inseguridad argentina", bromeó @supersebaswatts, uno de los usuarios que reveló el llamativo propietario de la dirección.Todos fueron entonces en busca de ese tal Nicolás David Kuroña para intentar entender qué había sucedido. El joven intentó explicarlo en su perfil de Twitter: "Quiero aclarar que entré a http://nic.ar, vi el nombre de http://google.com.ar disponible y lo compré legalmente como corresponde".La posibilidad de que el buscador más famoso de internet hubiera sido vencido por la habilidad de un joven tuitero desató la locura de los argentinos. La palabra "google" se colocó entre las tendencias de Twitter para Argentina a raíz del caso.La picardía de Kuroña dividió las aguas: muchos, con humor e ironía, celebraron la acción como una victoria de la idiosincrasia argentina contra los líderes del capitalismo mundial; otros la cuestionaron por tratarse de una broma sin utilidad o un gesto mal intencionado hacia la empresa.En cualquier caso, el momento de gloria de Kuroña no duró demasiado. Para el 22 de abril, la web argentina de Google había sido restituida y el dominio aparecía nuevamente a nombre de Google Inc. en los registros de NIC Argentina. Otros internautas comprobaron entonces que, más allá de la rapidez de Kuroña, un error había permitido que Google perdiera su dominio por algunas horas.De hecho, en los registros, el dominio aparece registrado a nombre de Google desde 1999 y con fecha de vencimiento para el 8 de julio de 2021. Dado que los dominios se renuevan anualmente, que el vencimiento fuera en julio hizo pensar que, en realidad, todo obedeció a un error en los registros argentinos.Los memes por el dominio google.com.arDescuido de Google o error del sistema, la acción de Kuroña inspiró infinidad de memes por parte de sus improvisados fanáticos. Una referencia ineludible fue el gol que Diego Maradona hizo a la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986 con la mano.Hablando de nacionalismo, las banderas argentinas flameando triunfantes protagonizaron varios meses. Aquí uno con Homero Simpson.En el mundo de los memes, Kuroña fue llevado en andas por sus defensores.Los Simpson también sirvieron para explicar cuál podría haber sido la maniobra del argentino para obtener dinero tras su maniobra.Un país tan futbolero tenía que imaginar una canción de hinchada inspirada en el episodio.Otros, en tanto, imaginaron la alegría de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) al enterarse de que el joven recibiría una cuantiosa suma por devolver el dominio.A pesar de los chistes, el joven no llegó a vender el dominio, recuperado por Google de forma rápida. En una respuesta a otro usuario, Kuroña reiteró que hizo la compra de forma legal y mantiene la factura de su transacción.

