https://mundo.sputniknews.com/20210421/internet-no-perdona-la-estrella-que-compartio-fake-news-sobre-el-presidente-de-argentina-se-explica-1111432978.html

Internet no perdona: estrella que compartió 'fake news' sobre el presidente de Argentina se explica

Internet no perdona: estrella que compartió 'fake news' sobre el presidente de Argentina se explica

Una de las caras más conocidas de la televisión argentina, la modelo, actriz y presentadora de tv argentina Susana Giménez, tuvo un incómodo momento en redes

2021-04-21T21:19+0000

2021-04-21T21:19+0000

2021-04-21T21:58+0000

gente

américa latina

alberto fernández

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108893/99/1088939965_0:0:3108:1748_1920x0_80_0_0_9e6fef3b660d660ae5e5e8169342723d.jpg

Una de las caras más conocidas de la televisión argentina, la modelo, actriz y presentadora de tv argentina Susana Giménez, tuvo un incómodo momento en redes sociales cuando compartió lo que se presentaba como un audio filtrado del presidente Alberto Fernández, hablando acerca de su decisión de la suspensión de las clases presenciales en el país.En el audio, quien aparenta ser Fernández asegura: "Decí que va a ser hasta el 30 de abril y después vemos. Pero no me tiembla el pulso y si tengo que dejar a todos estos guachos hasta fin de año, los voy a dejar. Es la única manera de que entiendan estos negros de mierda". El audio falso aparece en el medio de una gran discusión en Argentina luego de que el mandatario determinara el cierre de las clases presenciales por 14 días en el país, a causa de la compleja situación sanitaria que atraviesa por la pandemia de COVID-19.Menos de una hora después de que la estrella argentina publicara el audio a sus más de 4 millones de seguidores, borró la publicación, según informó el diario Página 12, que destaca además la mala calidad del imitador de Fernández, dado que su voz es muy distinta a la del presidente.Sin embargo, el hecho no pasó desapercibido, y al día siguiente la diva fue consultada por su publicación en el programa radial Pan y Circo, de la radio local Rivadavia. Ante la pregunta de por qué difundió el audio, Giménez aseguró que se trató de una confusión. "Nunca pongo Twitter porque es muy agresivo. No es mi estilo. Estaba viendo que se suicidó el manager de El Puma, que yo lo adoraba y veo una cosa... La empecé para escucharlo y no se qué hice... ¡Se me fue! Y me llama mi hermano y me dice: ‘¿Qué pusiste?’ Le expliqué que no había hecho nada y que no sabía como hacer para borrarlo. Me dio directivas por teléfono y lo borré", aseguró.Además, explicó que ella puede "pensar lo que quiera", pero que "jamás ofendería a nadie públicamente". "Era un fake news. Fue un papelón", admitió.

https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111417121.html

https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111422059.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gente, alberto fernández, argentina