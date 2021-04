https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111445101.html

Los militares de Birmania afirman que tomaron el poder para salvar la democracia

Los militares de Birmania afirman que tomaron el poder para salvar la democracia

"Fue falsificado un 25% de los votos", afirmó y reveló que los militares investigaron todas las infracciones y presentaron las pruebas a las autoridades,

"Fue falsificado un 25% de los votos", afirmó y reveló que los militares investigaron todas las infracciones y presentaron las pruebas a las autoridades, pidiendo explicaciones.Consideran que tuvieron suficiente tiempo —tres meses— para dar explicaciones. Pero todos los organismos oficiales —la Comisión Electoral Central, el Parlamento y el Gobierno— lo menospreciaron, por no querer asumir la responsabilidad, refirió.Zaw Min Tun también dijo que los militares no permitirán que Birmania se convierta en una segunda Siria."Los países occidentales quieren ver aquí lo mismo que en Siria. Pero queremos decirles firmemente que no será así. Nuestras Fuerzas Armadas y el actual Gobierno siguen un camino democrático", declaró.El 1 de febrero pasado, los militares de Birmania dieron un golpe de Estado, detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos al presidente Win Myint y a la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, y decretaron el estado de emergencia por un año, prometiendo organizar en lo adelante nuevas elecciones y traspasar el poder al partido ganador.La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas protagonizando manifestaciones callejeras y acciones de desobediencia civil, a las que se unieron más del 70% de los funcionarios públicos, incluidos los médicos.La Cancillería de Rusia, en comentarios a Sputnik, declaró que Moscú censura la violencia e insta a las partes birmanas a sostener el diálogo. También supuso que el potencial diplomático para la eliminación del conflicto no está agotado y calificó las sanciones occidentales impuestas contra Birmania como infundadas e irresponsables.

