Las mejores universidades de América Latina se unen al proyecto SputnikPro

El director de la oficina de Sputnik en Uruguay, Oleg Viazmitínov, conversó con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la mayor universidad de Argentina sobre las últimas tendencias en el ámbito de los medios, el fenómeno de las fake news y los métodos para luchar contra ellas."El tema de fake news no dejó indiferentes a los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Compartimos nuestra experiencia de trabajo en condiciones de la pandemia y el crecimiento explosivo de los medios y contamos sobre los criterios de evaluación del flujo de noticias. Conversamos sobre cómo deberíamos responder a las fake news cuando se convierten en parte del mainstream. Fue un interés sincero: incluso no tuvimos tiempo para responder a todas las preguntas. Esperamos que podamos continuar con nuestra comunicación tanto en línea, como offline", declara Viazmitínov.Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Larisa Kejval, agradeció a Sputnik el evento y agregó que "esta interacción puede ser muy productiva y estimulante gracias a los temas que los periodistas debemos discutir en la actual coyuntura".Otra conferencia, dedicada a la gestión de los flujos de información durante la pandemia y la lucha contra la llamada infodemia, fue presidida por la jefa de redacción de Sputnik Mundo en Uruguay, Patricia Lee Wynne. Wynne subrayó que la conferencia para los estudiantes y periodistas de la Universidad de Guadalajara "fue muy interesante". La editora agrega que para ella son muy importantes los intercambios entre los expertos de la agencia y los jóvenes periodistas. Afirma que contribuyen a "conocer las necesidades y los problemas del periodismo actual en América Latina".El profesor Julio Ríos, de la Universidad de Guadalajara, admite que "le gustó mucho el recorrido histórico que Wynne realizó sobre las pandemias". "Algo con que me quedo de la charla fue una frase que me impactó: Sabemos cubrir guerras pero no sabemos cubrir pandemias", añade.La Universidad de Buenos Aires es una universidad estatal fundada en 1821. Es la mayor de Argentina y una de las instituciones educativas más importantes de América Latina. En marzo, se ubicó en el 66 peldaño del Ranking Mundial de Universidades QS. Se convirtió de esta manera en la mejor universidad de América Latina. Entre los graduados de la Universidad de Buenos Aires hay cinco premios Nobel y 16 presidentes, entre ellos, Alberto Fernández. La universidad la integran más de 300.000 estudiantes.La Universidad de Guadalajara es una universidad estatal fundada en 1792 en la capital del estado de Jalisco. Es una de las tres mejores universidades de México. También entró en la lista de las 350 mejores universidades del mundo. Imparte 162 posgrados, 31 carreras cortas, 73 licenciaturas y 23 ingenierías. Además, ofrece a sus estudiantes 12 licenciaturas y 12 posgrados en línea (3 doctorados y 9 maestrías). Atiende a unos 300.000 estudiantes.SputnikPro es un proyecto de la agencia internacional de noticias Sputnik para periodistas, estudiantes de escuelas de periodismo, responsables de prensa y directivos de medios de comunicación. Está destinado a compartir experiencias y desarrollar vínculos profesionales con colegas extranjeros. Desde marzo del 2018, los talleres y conferencias de SputnikPro ya se han celebrado en 22 países, desde Armenia hasta la India, pasando por Grecia y China. En total, más de 3.000 oyentes de 80 países han asistido a estas clases.La agencia de noticias y la emisora de radio internacional Sputnik, con sede en Moscú, forma parte del grupo mediático ruso Rossiya Segodnya. Cuenta con sitios web en 32 idiomas, emisiones de radio analógicas y digitales en más de 90 ciudades de todo el mundo y flujos de noticias en inglés, árabe, español, chino y farsi. La audiencia de los recursos informativos de Sputnik es de unos 57 millones de visitantes al mes, mientras que el número total de suscriptores en las redes sociales supera los 22,9 millones.

