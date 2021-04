Captan a un lobo cazando de una forma muy peculiar | Vídeo

https://mundo.sputniknews.com/20210421/captan-a-un-lobo-cazando-de-una-forma-muy-peculiar--video-1111408950.html

Los científicos de la Universidad de Minnesota (EEUU) querían averiguar cómo los lobos pasaban el verano del hemisferio norte para comprender mejor los cambios

Los científicos de la Universidad de Minnesota (EEUU) querían averiguar cómo los lobos pasaban el verano del hemisferio norte para comprender mejor los cambios en el comportamiento de su especie dependiendo de la estación del año. En invierno, los lobos tienden a formar manadas porque así les es más fácil cazar presas grandes, como ciervos y alces. Pero una vez llega el verano y nacen los cachorros en primavera, se vuelven más solitarios, por lo que su forma de hacerse del sustento necesario irremediablemente se ve alterada.Como parte del proyecto Voyageurs Wolf, a principios de mayo del 2020 los investigadores capturaron a un lobo solitario en el Parque Nacional Voyageurs en el estado de Minnesota. Los científicos sedaron al animal, apodado V089, y le pusieron un collar equipado con una cámara para después dejarlo de nuevo en libertad.Durante seis semanas la cámara grabó vídeos de 30 segundos cada hora durante las horas de luz. Algunos fragmentos de las grabaciones muestran a V089 pescando cerca de una presa de castores a los peces que no logran atravesarla.Se sabe que los lobos de Alaska y de partes de Canadá pescan durante la temporada de desove del salmón, cuando esta especie migra del océano a los ríos en grandes cantidades. Además, hace unos dos años los investigadores también lograron filmar a una manada de lobos pescando en el área. Pero en aquel entonces pensaron que se trataba de un caso particular de aquella manada.Las imágenes recién publicadas vienen a demostrar que pescar en aguas dulces es una práctica bastante común entre estos animales."Hasta hace poco, la gente ni siquiera vinculaba las costumbres de caza de los lobos con la pesca en agua dulce (…) pero el hecho de que este lobo acuda al río a pescar demuestra que no se trata de un caso aislado", comentó el investigador del proyecto Thomas Gable al portal Gizmodo.Además, los científicos creen que la pesca es una práctica que se aprende y se enseña entre lobos. "Parece que los individuos se dan cuenta de ello por sí mismos, y luego pueden transmitir esto a sus descendientes", revela Gable.

