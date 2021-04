https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111392956.html

Artistas de EEUU y Brasil piden que Biden no se comprometa en acuerdos con Bolsonaro

Decenas de artistas estadounidenses, como el actor Leonardo DiCaprio o la cantante Katy Perry, y brasileños, como los cantantes Gilberto Gil y Caetano Veloso... 20.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-20T21:30+0000

2021-04-20T21:30+0000

2021-04-20T21:47+0000

américa latina

joe biden

jair bolsonaro

eeuu

brasil

En la carta, adelantada por el diario Folha de Sao Paulo, los artistas expresan su "profunda preocupación en relación a posibles acuerdos ambientales con el presidente brasileño Jair Bolsonaro" y piden al Gobierno de Biden que "no se comprometa a ningún acuerdo con Brasil en este momento".Los firmantes recuerdan que desde que Bolsonaro asumió el cargo en enero de 2019, la legislación ambiental fue "sistemáticamente debilitada" y las tasas de deforestación se triplicaron.Además, subrayan que las tierras indígenas, que son las más protegidas de la Amazonía, "fueron invadidas, deforestadas y quemadas impunemente" y que los derechos de los pueblos nativos "fueron violados por Bolsonaro y su Gobierno"."Compartimos sus preocupaciones de que hay que tomar medidas de forma urgente para enfrentar las amenazas a la Amazonía, a nuestro clima y a los derechos humanos, pero un acuerdo con Bolsonaro no es la solución", remarcan.Los artistas brasileños y estadounidenses piden a Biden que dialogue con indígenas, comunidades tradicionales, gobiernos regionales y la sociedad civil en general antes de anunciar cualquier compromiso o de entregar fondos.Los días 22 y 23 de abril Biden impulsa la cúpula de líderes sobre el clima, un encuentro telemático que contará con la presencia de Bolsonaro.En las últimas semanas crecieron los rumores sobre la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos anunciara en ese encuentro un fondo económico de ayuda a Brasil y otros países para ayudar a proteger la selva.Esto despertó la alarma en ecologistas y organizaciones sociales, que consideran que Bolsonaro no ofrece garantías ni un compromiso serio con el medio ambiente y podría hacer un mal uso de esos fondos.Además de DiCaprio, Kerry, Gil y Veloso también firman la carta Jane Fonda, Mark Ruffalo, Joaquin Phoneix, Rosario Dawson, Orlando Bloom, Alec Baldwin, Sigourney Weaver, Philip Glass y Roger Waters, entre otros.Por la parte brasileña se sumaron, entre otros artistas, Sonia Braga, Wagner Moura, Fernando Meirelles, Marisa Monte, Maria Gadú, Andrea Beltrão y Fernanda Abreu.

eeuu

brasil

