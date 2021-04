https://mundo.sputniknews.com/20210419/amlo-se-vacunara-con-astrazeneca-durante-la-mananera-1111334761.html

AMLO se vacunará con AstraZeneca de manera pública para "dar confianza" a los adultos mayores

El mandatario aclaró que antes había dicho que no quería hacer un show al vacunarse en la mañanera. Sin embargo, ante las especulaciones de sus adversarios

El mandatario aclaró que antes había dicho que no quería hacer un show al vacunarse en la mañanera. Sin embargo, ante las especulaciones de sus adversarios políticos en el sentido de que si ya se vacunó o es de la gente que no quiere aplicarse la vacuna, decidió hacerlo de manera pública. "Primero dije que no quería espectáculo, pero luego ví que era importante que fuese público, porque decían mis adversarios que ya me había vacunado y que hay un porcentaje menor de adultos mayores que no quieren vacunarse", comentó su decisión.También agregó que lo hará para que "se sepa que no hay riesgos, que las reacciones son normales y a ver si convencemos a más" personas.Al presidente confirmó que hay 14 municipios en el país que por asamblea decidieron que no se iban a vacunar "y se logró convencer a uno, al municipio de Chamula, en Chiapas, de que se vacunen".El mismo López Obrador se contagió de coronavirus en enero aunque, según informó en aquel entonces, tenía los síntomas leves.

