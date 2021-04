https://mundo.sputniknews.com/20210418/huaycan-un-pueblo-pujante-construido-por-sus-pobladores-1111294970.html

Huaycán, un pueblo pujante construido por sus pobladores

La comunidad urbana autogestionaria de Huaycán es un "pueblo joven", fundada en 1984 por un grupo de familias. Situada a 30 kilómetros de la plaza de armas de

La comunidad urbana autogestionaria de Huaycán es un "pueblo joven", fundada en 1984 por un grupo de familias. Situada a 30 kilómetros de la plaza de armas de Lima, hoy tiene más de 250.000 habitantes, quienes gozan en sus casas de electricidad, agua y gas gracias a la movilización de sus propios vecinos, reunidos en un Comité Ejecutivo Central que es elegido mediante voto popular. Actualmente, exigen que Huaycán sea declarado municipio.En estos días, las y los vecinos arman colectas para conseguir 700.000 soles (aproximadamente 200.000 dólares) y con esa suma construir una planta de oxígeno medicinal, que venda a precio de costo a todo aquel que lo necesite para respirar, especialmente los enfermos de COVID-19.Tal como en todo Perú, Huaycán no pudo mantenerse ajeno a la pandemia de coronavirus. La actual presidenta de la comunidad, Olinda Irene Ticse Casabona, trabaja en atención primaria en el Centro de Salud local. Calculó que más del 50% de la población ya tuvo la peligrosa enfermedad. Muchos murieron, especialmente integrantes del grupo de fundadores.En Huaycán, la mayoría se dedica a actividades comerciales. Año tras año suma calles con más casas. "En estos 36 años Huaycán se ha rebasado, ya son casi 300.000 habitantes. Como usted verá, la población está llegando a una parte muy alta", dijo Ticse a Sputnik, mientras apuntaba a los cerros alrededor, brotados de pequeñas casas coloridas.El Comité Ejecutivo CentralPara brindar a la comunidad ese apoyo que faltaba desde el Estado, las y los vecinos se organizaron y conformaron en 1984 una entidad encargada de llevar adelante las acciones en beneficio de las familias de Huaycán.Ella trabaja en el Centro de Salud zonal, donde atienden casos de COVID-19, pero también de otras dolencias. Por ejemplo, ahora están tratando a un par de vecinos que volvieron de la región amazónica con dengue."Trabajo en el primer nivel de atención. Cuando alguien da positivo al test, el médico le hace un diagnóstico, le da una receta y generalmente le pedimos que se aísle en su casa. En esa primera fase llamamos telefónicamente para saber cómo está", comentó Ticse.Si el paciente no responde favorablemente al tratamiento, se lo traslada a un hospital de mayor complejidad, que están situados en la ciudad de Lima. "Cuando han sido atendidos a tiempo, muchos se recuperan. A los pacientes vulnerables, con hipertensión o diabetes, se les alcanza sus medicamentos a sus hogares, guardando protocolos del Ministerio de Salud", dijo.¿Cuántos de los 250.000 habitantes de Huaycán se contagiaron de COVID-19? "Por lo que he visto, podría decir que ya vamos para el 50% de toda la población que se ha contagiado. O más. Algunos asintomáticos se contagian, pero llevan bien su vida, su alimentación".Desde la llegada de la pandemia, en marzo de 2020, en Perú se registraron 1,6 millones de contagios y más de 150.000 fallecimientos, según el Servicio Informático Nacional de Defunciones (SINADEF).36 años de crecimientoTicse recordó que "tiempo atrás no teníamos agua, luz, ni los servicios básicos que hoy tenemos. Lo hemos logrado a base de esfuerzo, lucha, exigiendo tenerlos. Ahora estamos luchando para tener más acceso a los servicios de salud". Para ello tienen el proyecto diseñado del futuro hospital de Huaycán.Y agregó: "Es un deseo, porque pensamos que hay tareas que todavía el Estado no ha desarrollado como debería ser. Al convertirnos en municipalidad, organizaremos mejor nuestra situación".Una planta de oxígeno para HuaycánLa presidenta comunal vio a varios vecinos fallecer por falta de oxígeno. Muchos de ellos eran fundadores de este pueblo joven, como se llama a los barrios periféricos de Lima que comenzaron a crecer a mediados de los '80, cuando la migración campo-ciudad tomó una velocidad que aún mantiene.Para la dirigenta, miles de muertes por falta de oxígeno en Perú, ocurridas en el marco de la pandemia, podrían haberse evitado: "Si el cuerpo no tiene capacidad para responder a la enfermedad, es una pena. Pero si el paciente fallece por falta de oxígeno, es una persona que podría haberse recuperado".Ticse afirmó que en mayo próximo, cuando esperan inaugurar su planta, "vamos a poder acudir a ella. Así no se nos van a morir los compañeros en el camino a buscar oxígeno. Además, para tener un balón de oxígeno no es que tú llegas, compras y cargas. A veces hay que esperar tres horas. Pero a veces se espera tres días, así los pacientes van falleciendo".La dirigenta dijo sentirse muy emocionada por el compromiso demostrado por sus vecinos, así como su empeño en lograr este objetivo. Relató que cocinan chuletas, venden rifas, organizan campeonatos de fútbol, todo para ir sumando de sol en sol, hasta totalizar 700.000.Este 17 y 18 de abril la comunidad realiza un "respiratón", para recaudar fondos con este fin. En esas fechas "los grupos culturales de nuestra comunidad, artistas y cantantes se presentarán virtualmente, porque no podemos hacerlo de forma presencial", comentó.La planta de oxígeno se montará en un predio de la parroquia local. "Eso nos va a permitir no gastar mucho en la construcción del ambiente. Más de 500.000 soles se nos irán en construir las instalaciones", dijo esperanzada.Actualmente, los balones de oxígeno llegan a costar 1.700 soles, unos 500 dólares. Por día, un enfermo de COVID-19 puede necesitar hasta tres balones, con un costo de 1.500 dólares diarios. Quienes no consigan esa cifra, están condenados a morir.En la planta de esta comunidad, el costo del balón de oxígeno estará dirigido a solventar los gastos de producción, los salarios del personal, el pago de servicios y las reparaciones. De esta manera, su precio será accesible para la mayoría de enfermos.Uno de los fundadoresClímaco Condori Trejo, de 76 años, es uno de los fundadores de Huaycán. Para conversar con Sputnik, puso un vidrio de por medio sobre su mesa. Todas las precauciones son insuficientes cuando muchos congéneres murieron por coronavirus, como a él le tocó ver.Hoy, el centro de Huaycán es un hervidero de comerciantes, compradores, mototaxis y minibuses. Pero hasta principios de los '80, era un desierto pedregoso y áspero, en el recuerdo de Condori."Gestionamos la llegada de la luz y el agua a través de un trabajo de organización, de movilización. Aquí nadie nos regaló nada. Hemos logrado avances día tras día, a punche. La mayor parte de Huaycán se ha alisado, pero no a fuerza de tractores, sino a pala y pico", recordó.

