México, un ejemplo de que el camino lejos del glifosato es posible

Durante la semana del 12 al 16 de abril, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha presentado diversas iniciativas de manejo orgánico,

Durante la semana del 12 al 16 de abril, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha presentado diversas iniciativas de manejo orgánico, sin agroquímicos, como parte de la difusión del proceso crítico que el país inicio en torno al principal herbicida de la agricultura industrial.El decreto que prohibió el glifosato fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 31 de diciembre de 2020, tras casi un año de conflicto dentro de su Gobierno respecto al texto que debería tener el mismo. Durante el proceso, el antiguo Secretario de Medio Ambiente Víctor Toledo Manzur renunció a su cargo argumentando motivos de salud. Como principal promotor público de la decisión presidencial tomada respecto a la prohibición del glifosato, Toledo sufrió duras campañas mediáticas y públicas, que terminaron con su salida.Sin embargo, las prácticas agroecológicas en México tienen algunas décadas desarrollándose en la sombra de la producción convencional. El caso de la Sociedad Cooperativa nacida del Tianguis Orgánico Chapingo, en el Estado de México, es una de ellas. Tunas orgánicas de clima áridoLa tuna y el xoconostle, vocablo náhuatl para designar al fruto del nopal, son cultivos endémicos de México, que tienen en el Valle de Teotihuacán su mayor extensión productiva y en cantidades de producción.Allí, el ingeniero agrónomo Fidel Mejía Lara, integrante de la Sociedad Cooperativa escindida del Tianguis Orgánico Chapingo, lleva veinte de sus treinta años de trabajo en torno al fomento del cultivo de la tuna y nopal orgánico.La región del Valle de Teotihuacán —además de referir al sitio donde se asienta una de las ciudades planificadas más antiguas del continente— es considerada semiárida, ya que llueve entre 300 y 400 milímetros anuales, condiciones que son soportadas por estas plantas mencionadas. Mejía Lara explicó que fue en base al nuevo manejo implementado en los cultivos que "hemos eliminado las prácticas inadecuadas como el uso de químicos", lo que permite cultivar un vínculo con el ambiente menos invasivo que el formato convencional.La preservación de la salud del suelo por medio de la reutilización de los residuos vegetales de la cosecha y el desarrollo de una relación con las arvenses —comúnmente llamadas malezas— que no busca eliminarlas como lo hacía el glifosato sino convivir, son clave en las prácticas agroecológicas que sostienen estos cultivos."Regresamos a las prácticas tradicionales, al trabajo en el campo y la producción de nuestros propios fertilizantes naturales", explicó la fuente.Las plantas de tuna y nopal se limpian a mano de las arvenses que crecen en el entorno de cada una, aunque sobre los pasillos de la parcela sembrada "se mantiene una cobertura vegetal sin que genere problemas en la productividad del cultivo", apuntó el ingeniero. Mejía lo mencionó refiriendo a que el principal argumento de la eliminación química de las arvenses por medio de herbicidas es que estas plantitas compiten con los cultivos centrales. En el Valle de México encontraron la manera para que esto no suceda."Los arvenses tienen una importancia delicada en el ambiente, si sabemos manejar su crecimiento y desarrollo. Al no eliminarla, nuestros huertos mantienen una cobertura vegetal que sirve de alimento a los borregos y el ganado de las familias vecinas", apuntó Mejía Lara. Explicó que entre las arvenses hay plantas consideradas de utilidad dentro de la medicina tradicional mexicana como la hierba de sapo, el gordolobo o el limoncillo, que son usados por los productores. "Al no eliminar las arvenses, conservamos la biodiversidad de la zona y el equilibrio del ecosistema, ya que vuelven a brotar al siguiente año y son estratégicamente importantes para evitar la desnutrición del suelo, evitan que escurra el agua de la lluvia y facilitan su filtración. Además, son hábitat para insectos claves de otras actividades fitosanitarias", dijo el experto.Toda la materia orgánica surgida de las podas de las arvenses es sumada a las toneladas del desecho surgido de la poda y cosecha de las plantas, para ser reducido mediante composta e incorporado nuevamente al suelo.Además, han incorporado como tercer cultivo al maguey, también de múltiples usos en México, para intercalarlo en sus plantaciones con la tuna y el nopal.

