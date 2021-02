https://mundo.sputniknews.com/20210222/espirulina-el-superalimento-de-los-aztecas-que-podria-crecer-en-marte-1109064936.html

Espirulina: el superalimento de los aztecas que podría crecer en Marte

La espirulina es un alga de color azul-verdosa que en la época prehispánica crecía, esencialmente, en los lagos alcalinos de Texcoco, en México y Chad, en África, y actualmente ha comenzado a cultivarse en otras partes del mundo. Entre las propiedades de esta alga se encuentra el hecho de que es rica en proteína, aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales —como hierro y manganeso—. Su consumo se usa para el control de peso y como una buena fuente de energía. Si bien la espirulina ha comenzado a resurgir como uno de los grandes alimentos, esta ya se consumía desde la época prehispánica. Era parte fundamental de la dieta de los aztecas, quienes la llamaban tecuitlatl, que en náhuatl significa "producto de piedra". Se dice que la extraían del lago de Texcoco para asarla y comerla. Pero fue hasta 1974, cuando la Conferencia Mundial de la Alimentación de Naciones Unidas definió a la espirulina como uno de los mejores alimentos para el futuro de la humanidad, que esta alga recobró su popularidad como una gran fuente de nutrientes. La NASA la ha incorporado a la dieta de sus astronautas en las misiones espaciales debido a que tiene un alta calidad nutricional. Recientemente, con la llegada del rover Persevarance a Marte, se ha vuelto a analizar la posibilidad de producir espirulina en el planeta rojo para poder alimentar a los viajeros espaciales. ¿En qué nos ayuda la espirulina?La espirulina parece ser un alga milagrosa capaz de ayudar a combatir la desnutrición en el mundo, pero en realidad sus efectos en el organismo van mucho más allá de la aportación de nutrientes: ayuda a controlar los niveles de colesterol y a combatir la anemia. "Hay estudios que dicen que [la espirulina] baja el colestorol, los triglicéridos y aumenta el colesterol bueno, el HDL. Por eso es bueno suplementar con esto en algunos casos y además tiene ácidos grasos esenciales —omega 3 y omega 6—; entonces, en esos casos es muy buena, pero yo lo recomendaría más en pacientes con anemia porque es muy rica en hierro y en vitamina A —en beta-catoreno—", explica en entrevista con Sputnik, Paola Pacheco, nutrióloga clínica por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Sin embargo, advierte que el alga no puede tomarse como un alimento para solucionar nuestros problemas alimenticios. "Si no llevas una alimentación completamente buena, pues aunque tomes alga espirulina no va a haber un cambio. Es el complemento de todo de un estilo de vida saludable", puntualiza. Desde el punto de vista nutricional, señala que "utilizaría [la espirulina] en casos específicos, porque si tú llevas una dieta balanceada con verduras, frutas y proteína, con eso llenas tu margen de nutrientes. Pero a veces necesitamos una ayuda extra, y la alga espirulina es una suplementación para pacientes que tienen altos triglicéridos. Bueno, yo lo utilizo, principalmente, en pacientes que lleguen a tener anemia, porque es muy rica en minerales, especialmente en hierro". ¿En qué casos no es recomendable consumir espirulina?La espirulina es un alimento completamente natural y rico en diversos nutrientes, pero como todo, no se puede usar deliberadamente porque cada organismo es totalmente diferente. Por ello, es recomendable que antes de consumirla asistan a un especialista para recibir una orientación adecuada. El portal Herbal Safety sugiere no consumir espirulina durante el embarazo y la lactancia, además de advertir que los lugares donde crece pueden estar contaminados. Por su parte, la especialista en nutrición indica que al ser un alimento "muy alto en sodio, potasio y yodo, no es tan recomendable consumirlo de por vida". "Hay que tener en cuenta que un alimento no puede hacer la labor de todos. La alga espirulina es muy buena y de hecho sirve de sumplemento en algunos pacientes. Sin embargo, pues todo es a base de una alimentación equilibrada de manera general. […] En realidad si nosotros enriquecemos nuestro día con verduras y frutas, la suplementación a veces es un extra bueno pero lo vas a conseguir también a través de tu alimentación. Sugiero que siempre que se quiera consumir algún tipo de suplemento recurran a su médico o su nutriólogo", precisa Pachecho.

