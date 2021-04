https://mundo.sputniknews.com/20210417/mexico-sera-monitoreado-por-eeuu-sin-ser-clasificado-como-manipulador-de-moneda-1111280215.html

México será monitoreado por EEUU sin ser clasificado como manipulador de moneda

"El reporte de Políticas Macroeconómicas y Cambiarias de los Mayores Socios Comerciales de Estados Unidos no clasifica a México como una economía que manipula

"El reporte de Políticas Macroeconómicas y Cambiarias de los Mayores Socios Comerciales de Estados Unidos no clasifica a México como una economía que manipula su tipo de cambio para obtener algún tipo de ventaja en el comercio internacional; derivado de lo anterior, México no estará sujeto a sanciones" por parte de Washington, dijo la secretaría de Hacienda después del anuncio de la Casa Blanca.El Tesoro estadounidense entregó al Congreso el mencionado reporte que incluye a México en la lista de países a monitorear.México encabeza el ránking de socios comerciales de la primera potencia económica.La inclusión de México en la lista de países a monitorear "se debe a un efecto metodológico derivado del nivel alcanzado en el intercambio comercial con Estados Unidos en 2020", indica la cartera federal que encabeza el ministro Arturo Herrera.Este nivel se explica por el incremento en la demanda de exportaciones mexicanas por los estímulos fiscales y monetarios que se implementa el Gobierno de Joe Biden.En contraste, la cartera encargada de las finanzas públicas reconoce que ocurre "un menor dinamismo de las importaciones mexicanas provenientes de EEUU por los efectos de la depreciación del peso mexicano y la pandemia generada por el COVID-19".Es "efecto metodológico" es considerado "transitorio", y conforme la recuperación económica de México se vaya consolidando, la balanza bilateral se ajustará a niveles observados antes de la pandemia, estima Hacienda.Washington vigila a sus sociosEl reporte del Tesoro analiza a los 20 socios comerciales más importantes de comercio bilateral; monitorea el comportamiento de las balanzas comerciales y las intervenciones de mercado de divisas, con el fin de que no se afecte el intercambio comercial y el mercado laboral estadounidense.La secretaría de Hacienda mexicana afirma que ha mantenido un estrecho "diálogo y colaboración" con el Departamento del Tesoro estadounidense sobre la elaboración de dicho reporte.México recuperó en febrero recién pasado el primer puesto como mayor socio comercial del mercado estadounidense, el más grande del mundo, luego de que durante 11 meses fue superado por China, después de la entrada en vigor del tratado comercial entre México, EEUU y Canadá (T-MEC).El intercambio comercial entre ambos países vecinos durante febrero de 2021 se elevó a 48.474 millones de dólares, que representó el 15,3% del comercio total estadounidense ese mes, que ascendió a 317.000 millones de dólares totales, informó el 7 de abril el departamento de Comercio de Washington.En segundo lugar se ubicó Canadá, con 14.9% del comercio de EEUU, mientras que en el tercer lugar se instaló China, con 13,7% del comercio global estadounidense.China terminó como principal socio comercial de EEUU en 2020, con 560.097 millones de dólares en exportaciones e importaciones totales, según la Oficina del Censo de ese país.México fue desplazado al segundo puesto, cuando su intercambio comercial anual con su vecino ascendió a 538.066 millones de dólares en el primer año de la pandemia, es decir, casi 1.500 millones de dólares diarios.

