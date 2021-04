Comunistas cubanos continúan debatiendo el futuro del país en su VIII Congreso

https://mundo.sputniknews.com/20210417/1111282950.html

"No estamos en tiempos normales, pero llegamos a la conclusión que no solo era posible sino también necesario desarrollar nuestro congreso en la fecha

"No estamos en tiempos normales, pero llegamos a la conclusión que no solo era posible sino también necesario desarrollar nuestro congreso en la fecha prevista", expresó el 16 de abril el saliente primer secretario del PCC, general Raúl Castro, al inaugurar la cumbre de los comunistas cubanos en medio de la pandemia del COVID-19 y bajo los efectos de una sostenida crisis económica que sacude a la isla.Durante los cuatro días de debates, los participantes en el VIII Congreso del PCC discutirán:También se evaluará el cumplimiento de la resolución aprobada por el VII Congreso sobre los objetivos de trabajo del funcionamiento del Partido, la actividad ideológica y el trabajo con las masas y el perfeccionamiento del trabajo del PCC, así como la política de cuadros, y el papel partidista para alcanzar resultados superiores.Durante la presentación del informe central, Raúl Castro reconoció que persisten efectos negativos como excesos de burocracia y deficiente control de los recursos, lo que causa corrupción."No han dejado de estar presentes problemas estructurales del modelo económico que no proporcionan incentivos para el trabajo y la innovación", expresó el veterano dirigente político, que anunció no aceptaría propuestas de cargos en el seno de la organización política.A su vez, instó a imponer mayor dinamismo al proceso de implementación de los lineamientos, autonomía y descentralización de las instancias intermedias y de bases del sistema empresarial.Castro se refirió a temas puntuales del entorno socio-económico cubano, entre ellos las limitaciones del trabajo privado, la jerarquía del Estado sobre los principales medios de producción, el enfrentamiento a la pandemia del COVID-19, destacando la labor del sector científico en la búsqueda de soluciones; la necesidad de organizar la economía con métodos menos administrativos, desterrar el burocratismo, dar un uso eficiente de los recursos materiales y financieros, y la importancia de continuar aplicando la Tarea Ordenamiento."Hay que borrar la dañina noción surgida bajo el paternalismo, donde Cuba es el único país donde se puede vivir sin trabajar. El nivel de vida de los cubanos deberá estar marcado por los ingresos legales que recibe y no por subsidios y gratuidades indebidas", enfatizó el expresidente cubano.Se refirió además al recrudecimiento de los programas de subversión contra la isla alentados desde EEUU, dirigidos a desmontar el modelo de desarrollo y mostrar la restauración capitalista como única alternativa.Recalcó que Washington lanzó en 2018 una ofensiva política contra Venezuela, Nicaragua y Cuba para derrocar sus gobiernos. "Esto nos recuerda —aseguró— que las ambiciones de dominación no son un lejano y oscuro pasado, sino que son temas vigentes de los círculos de poder en la política de EEUU".Los 300 delegados a la magna cita de los comunistas cubanos representan diferentes sectores sociales de la isla, entre ellos obreros, trabajadores de la producción y los servicios, científicos, militares, y educadores, entre otros.

cuba

