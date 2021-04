https://mundo.sputniknews.com/20210416/entre-wacas-gasas-ancestrales-y-expectativas-pese-a-la-pandemia-lima-se-abre-al-arte--1111273685.html

Entre 'wacas', gasas ancestrales y expectativas: pese a la pandemia, Lima se abre al arte

La ciudad de Lima es una de las capitales artísticas de América Latina. Es un espacio que, por su ubicación geográfica, está estratégicamente abierta a

La ciudad de Lima es una de las capitales artísticas de América Latina. Es un espacio que, por su ubicación geográfica, está estratégicamente abierta a escuchar las nuevas ideas y tendencias que circulan por el mundo. A esto se suma la creatividad inherente al pueblo peruano, cuyos artistas —identificados con sus fuertes raíces indígenas— generan una producción de obras conectadas con las vivencias de la humanidad contemporánea.La vida cultural de la metrópoli quedó trunca en marzo de 2020, cuando la llegada de los primeros casos de COVID-19 forzó a cerrar todas las galerías, museos, así como la mayoría de espacios públicos de socialización. Tuvieron que pasar 13 meses para que varios puntos de arte vuelvan a recibir visitas, bajo estrictos protocolos de bioseguridad.En coincidencia con el Día Mundial del Arte, Sputnik recorrió galerías y museos de la capital peruana. Allí se constata que un año de pandemia causó una nueva forma de relacionarse entre los públicos, las y los artistas y sus obras. Una manera en la cual la virtualidad también avanza como nuevo espacio vital."En la experiencia del arte, definitivamente es necesaria la presencialidad y la relación con el objeto artístico. Esto no se compara de ninguna manera con lo virtual", dijo a este medio Nicolás Gómez, director del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Lima.Tejidos ancestralesCristina Flores es una artista joven de Lima, quien rescata los tejidos de pueblos originarios como camino de expresión."La experiencia textil que tengo me viene desde muy chica. Me dedico a hacer esto como forma de juego y también por las actividades de mi familia", explicó a Sputnik en la galería Impakto, donde está su muestra "Enlaces Vitales".Sobre el tejido que sustenta sus obras, consideró que "es un material que se relaciona mucho con la propia construcción del cuerpo, con los procesos de sanación también".Y agregó: "Es una riqueza que tenemos. En el Perú hay diferentes culturas que han hecho trabajo textil. A través del tejido han podido codificar y contar su historia de la comunidad y sus memorias".La artista comentó: "Me inspira el tejido de la gasa chancay, una cultura que se desarrolló en la costa central de Perú [hoy Lima, en tiempos preincaicos]. Estas gasas eran consideradas mágicas. Con ellas se envolvía a los muertos y eran colocadas en las wacas como una forma de conectarse con ellos".Ciudad de 'wacas'Pese a más de 500 años de dominación a los pueblos indígenas, tanto en los periodos colonial como republicano, en la ciudad de Lima persisten varias wacas. Podría describírselas como pequeñas pirámides de ladrillos de barro, algunas semiderruidas, otras misteriosamente paradas aún, tras siglos de abandono.Es uno de los motivos por el cual los cuadros de sus telares de esta serie tienen forma de trapecio, como las wacas limeñas. "Estos tejidos representan un poco este espacio en este territorio de Lima. Estas construcciones con barro, estos recintos que hasta ahora, a pesar de la modernidad y de cómo va creciendo Lima, todavía son visibles", dijo la artista."Así que he decidido reinterpretar la idea a través de las gasas y vincularlas a este momento actual. He decidido trabajar sus fibras, generar mis propios diseños y personajes que emergen de ellas", sostuvo Flores junto a una de sus obras. Y señaló: "Acá hay un personaje, es una cabeza. Y es esta waca que nos está saludando"."Esta es una araña. Esta es la piel de una serpiente. Esta es un tórax y una pelvis. Representa la continuidad de mi cuerpo", anunciaba Flores al paso de sus obras, que también se pueden ver de manera virtual."Me interesa que la gente pueda ver esto. Nos hemos apoyado en la página web de la galería para que las personas en sus casas puedan acercarse a las obras y puedan experimentar, verlas dentro de un espacio virtual, pero un espacio seguro. Me parece muy interesante cómo se van dando estos diálogos", contó Flores, quien estudió Arte en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Pintura.Para los próximos meses Flores, cuyo trabajo se puede ver en Instagram, prepara más exposiciones virtuales. "Ahora hay más, porque debido a la pandemia muchos lugares han cerrado. Pero a la vez se han abierto posibilidades de conectarnos más con otros países y ver trabajados de otros lugares", explicó.Arte y feminismoLa obra de Flores está atravesada por su participación en las luchas feministas. "Me siento comprometida con el feminismo. Me permite analizar mi construcción como mujer y también cómo me relaciono en esta sociedad. Así he podido ser consciente de muchas cosas que vienen ocurriendo en el país y me han ocurrido a mí", afirmó."He podido participar de manera activa en manifestaciones políticas. Creo que es importante para las mujeres alzar su voz frente a muchas injusticias que vienen ocurriendo", dijo.Y sostuvo: "Me permiten reconciliarme con todo este espacio, esta tierra en la que tengo historias familiares. Es así como las piezas van surgiendo, evidenciando múltiples universos sobre ser mujer en Sudamérica y en Perú".Día Mundial del ArteEste 14 de abril reabrió el MAC, uno de los museos más importantes de Lima. Estaba cerrado desde el 15 de marzo de 2020, comentó a Sputnik su director."Para el sector artístico de Lima este último año ha sido muy difícil. No solo en Lima, en el mundo entero ha sido complicado. Por las particulares condiciones de América Latina, pudo ser más difícil para las y los artistas no tener espacios, que se hayan cancelado proyectos y exposiciones que se tenían previstas", destacó Gómez."Creo que también surgieron otras posibilidades virtualmente. Hubo una transformación rápida para poner a circular las obras a través de nuevas modalidades virtuales", dijo el director del MAC. Pero, para él, nada sustituye al mundo real.Gómez informó que en el museo "tenemos los protocolos necesarios de ingreso. El espacio en sí mismo es aireado, es amplio, es un espacio seguro", ubicado en el distrito de Barranco, a 10 kilómetros del centro limeño y a pocos metros de la costa del Pacífico.De todos modos, está mentalmente preparado para volver a cerrar, si el aumento de contagios de COVID-19 así lo determina. "En cualquier momento puede haber nuevas restricciones. Y el equipo está preparado para eso. Si nos toca cerrar puertas qué pena, pero otra vez cerraremos. Por ahora, a mirar hacia adelante", confió.El MAC reabrió con dos muestras. Una es "De Voz a Voz", que reúne obras de 21 artistas elaboradas durante 2020, en plena pandemia que en este país costó la vida a más de 150.000 personas, según el Servicio Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).En una segunda sala se instaló la obra "Desbosque. Desenterrando señales", que combina arte, tecnología y elementos orgánicos, como tierra y hongos que cubren una serie de objetos citadinos, como laptops, radios o auriculares.La obra fue realizada por el grupo Fibra Colectiva, integrado por Gabriela Flores, Luciana Monge y Gianine Tabja.Mediante sonidos del bosque, también se pretende generar conciencia sobre la depredación forestal en la Amazonía. "La muestra está relacionada al departamento de Ucayali, en Perú, que es donde se registran más denuncias de tala. A la vez, es uno de los departamentos con más bosques primarios", relató a Sputnik Gabriela Flores.Esta muestra tendría que haberse montado en marzo pasado, pero quedó en suspenso con la declaración del confinamiento. "Fue un año complicado y duro. Pero ahí nos mantuvimos, medianamente trabajando desde casa, dentro de lo que se podía generar y hacer", contó Tabja, otra de las artistas de Desbosque.

