Cómo se dice ¿Pekín o Beijing?

Antes de desenrollar el ovillo, es necesario tener presente que el chino tiene una escritura basada en ideogramas, es decir, de representación gráfica de una

Antes de desenrollar el ovillo, es necesario tener presente que el chino tiene una escritura basada en ideogramas, es decir, de representación gráfica de una idea o concepto. El ideograma chino de Beijing está compuesto por los caracteres 北 běi, que significa norte, y 京 jīng, capital. Como puede deducirse, su significado es "Capital del Norte", y se implementó para diferenciar a la ciudad del este Nankín (Nanjing), capital del país durante la dinastía Ming (1368 y 1644). Nanjing está compuesta de 南 nán, que refiere al sur, y 京 jīng (capital), y significa "Capital del Sur".Su pronunciación suena precisamente a "Beijing". En la actualidad, la República Popular China utiliza exclusivamente esa forma, correspondiente al sistema de transcripción oficial hanyu pinyin. Fonéticamente para los hispanohablantes, lo más aproximado a la actual pronunciación oficial china sería Peiching, ya que la pronunciación correspondiente, se asemeja más a "¿Pei? ¡ching!", si se toman en cuenta los tonos. Y con esto, advertir que en realidad, no es que Pekín o Beijing sean los dos nombres de la ciudad, sino... dos maneras de pronunciar un mismo nombre.Pero aunque Pekín y Beijing sean la misma cosa, hay una sola forma correcta de decirlo en español: Pekín es la adaptación al español de la antigua forma latina Peking que, según la Real Academia Española (RAE), es la forma recomendada de llamar a la capital china. El registro fonético "Pequín" está atestiguado desde comienzos del siglo XVII; mientras que la primera documentación de "Beijing" (en español) es de 1984.¿Por qué la RAE recomienda usar Beijing?La RAE advierte que, al hablar en nuestra lengua, debemos utilizar los topónimos traducidos y no los oficiales, tal como ocurre con otras ciudades como London/Londres, Moskva/Moscú, Torino/Turín, Firenze/Florencia, New York/Nueva York, entre otras. Y también con los países: Finlandia/Suomi; Corea, que se dice Choson en Corea del Norte, y Hanguk en Corea del Sur, o Hungría/Magyarország.​En China, la ciudad ha tenido muchos nombres: Día de la Lengua ChinaCada 20 de abril se celebra el Día de la Lengua China. Según Naciones Unidas, la fecha se eligió a partir de Guyu ("Lluvia de mijo"), que es el sexto de los 24 términos solares de los calendarios tradicionales de Asia oriental, para rendir homenaje a Cangjie. Cangjie es una figura muy importante en la antigua China, de la que se dice que fue un historiador oficial del Emperador Amarillo y el inventor de los caracteres chinos. La leyenda cuenta que tenía cuatro ojos y cuatro pupilas, y que cuando inventó los caracteres, las deidades y los fantasmas lloraron y el cielo llovió mijo. Desde entonces, los chinos celebran el día Guyu en honor a Cangjie. En el calendario gregoriano, suele comenzar alrededor del 20 de abril.

