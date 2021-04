https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111272678.html

La Cancillería rusa lamenta el apoyo de Almagro a las sanciones de EEUU contra Moscú

La Cancillería rusa lamenta el apoyo de Almagro a las sanciones de EEUU contra Moscú

"Resulta sumamente lamentable la parcialidad política mostrada por el secretario general, la cual no está a la altura de la estructura regional de los países

Al igual que en sus anteriores "arremetidas antirrusas", agrega el texto, el responsable de la OEA deja patente su empeño en presentar "su propia postura ultraproestadounidense como opinión general de la organización" en la que Rusia tiene el estatus de observador permanente."El secretario general no debería distraerse dando sermones a países observadores, sino ocuparse más de los apremiantes problemas regionales, especialmente en los difíciles tiempos que corren", asevera la nota.El 15 de abril, EEUU impuso sanciones a 32 entidades e individuos rusos y expulsó a 10 funcionarios de la misión diplomática rusa.Al mismo tiempo, subraya que Rusia sigue considerando a la OEA como una plataforma importante para desarrollar el diálogo, el entendimiento mutuo y la cooperación "sin líneas divisorias".Además, la Casa Blanca extendió las sanciones a la deuda soberana de Rusia, al prohibir a las instituciones financieras de EEUU participar en el mercado primario de bonos soberanos rusos en rublo, y de aquellos no denominados en rublo emitidos después del 14 de junio de 2021 por el Banco Central, el Fondo de Bienestar Nacional y el Ministerio de Finanzas de Rusia.Con esas medidas Washington pretende castigar a Rusia por su supuesto papel en el ciberataque contra el proveedor de programas informáticos estadounidense SolarWinds y en la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020, así como por haber ofrecido presuntamente recompensas a los insurgentes en Afganistán por asesinar a militares norteamericanos.En una declaración en las redes sociales, el titular de la OEA, Luis Almagro, expresó en nombre de la Secretaría General del organismo su apoyo a la decisión de EEUU de "aplicar medidas en respuesta a los ciberataques a su sistema democrático".Moscú rechazó por infundadas las acusaciones vertidas por Washington en su contra, y advirtió que la política de sanciones de EEUU no se corresponde con los intereses de ambos países.

