¿Víctima de propaganda? Un empleado de CNN se sincera sobre la lucha contra Trump

Las imágenes del que se presenta como Charlie Chester, director técnico de CNN, fueron grabadas con una cámara oculta, y en ellas el hombre conversa con el

Las imágenes del que se presenta como Charlie Chester, director técnico de CNN, fueron grabadas con una cámara oculta, y en ellas el hombre conversa con el corresponsal de Project Veritas, afirmando que la cadena se dedicaba a la propaganda contra el que fue presidente de EEUU, Donald Trump. El objetivo de su trabajo consistía en "sacar a Trump de su puesto", según lo asegura Chester. "Nosotros [la CNN] hemos expulsado a Trump de su puesto (...) estoy seguro al 100% de que si no fuera por CNN, no creo que la gente votaría en contra de Trump. Vine a CNN porque quería formar parte de ello", explicó Chester. Al mismo tiempo, en las imágenes se puede ver al hombre destacar que se ocuparon de mejorar la imagen del oponente político de Trump en las elecciones, Joe Biden. En particular, se enfocaron en llevar a cabo propaganda positiva de Biden, intentando hacer que tuviera una apariencia de un hombre más sano y activo. Por su parte, Project Veritas también ha sido acusado por los medios estadounidenses, incluido Washington Post, por llevar a cabo campañas informativas contra una serie de importantes medios de comunicación y grupos de la izquierda. COVID-19 como herramienta para ganar audienciaChester también habló sobre la política que la cadena siguió en relación a la pandemia en el afán por conseguir una mayor audiencia. En particular, una de las cosas que se hacía era ocupar una gran parte de la pantalla con el número de víctimas causadas por el coronavirus. De hecho, cuando se quitaban los números de la pantalla, Chester asegura que recibía una llamada de sus superiores que exigían que los volviera a poner. Sin embargo, ahora cuando la situación de la pandemia se está estabilizando y la población general está recibiendo sus vacunas, la cadena está pensando en emplear otra baza: el cambio climático. El miedo es lo que vende, destaca Chester, y asegura que CNN pondrá mucho énfasis en el cambio climático y sus efectos negativos tanto para la economía como para el medio ambiente.

