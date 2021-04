https://mundo.sputniknews.com/20210415/un-hallazgo-sobre-los-muones-podria-cambiar-la-forma-de-entender-el-universo-1111230770.html

Un hallazgo sobre los muones podría cambiar la forma de entender el universo

Dos experimentos realizados en muones —un tipo de partícula subatómica— comprobaron que estos no se comportan de acuerdo con las leyes de la física.

Un hallazgo sobre los muones podría cambiar la forma de entender el universo Dos experimentos realizados en muones —un tipo de partícula subatómica— comprobaron que estos no se comportan según el Modelo Estándar, un conjunto de leyes utilizadas para describir el funcionamiento del universo a nivel subatómico. El astrónomo argentino Julio Navarro, uno de los candidatos al Nobel de Física 2020, nos explicó el fenómeno.

Los muones entran dentro de la categoría de las partículas subatómicas fundamentales —que no se pueden dividir a la mitad— y son primos cercanos de los electrones, aunque tienen alrededor de 200 veces su masa. Además son muy inestables, dado que rápidamente decaen en electrones, por lo que son muy difíciles de medir. Sin embargo, dos experimentos realizados en EEUU y Europa lograron acelerarlos, para que decaigan más lento y poder medirlos. Así comprobaron que estas partículas no se comportan de acuerdo con el Modelo Estándar de la física. El candidato al Nóbel de Física en 2020 por sus estudios sobre colisiones de galaxias, estructura cósmica y materia oscura, explicó las tres posibles razones que podrían estar detrás de este comportamiento extraño del muon. Una de ellas radica en la existencia de nuevas partículas, que aún no han sido descubiertas, y que podrían conformar la materia oscura del universo. Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

