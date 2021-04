https://mundo.sputniknews.com/20210415/sentimiento-desagradable-japon-asegura-que-no-hay-que-temer-el-desecho-del-agua-desde-fukushima-1111207078.html

"Sentimiento desagradable": Japón asegura que no hay que temer el desecho del agua desde Fukushima

El objetivo de la Agencia de Reconstrucción de Japón es informar a los ciudadanos sobre el agua que se arrojará al mar desde la central nuclear de Fukushima.

internacional

medio ambiente

asia

fukushima

japón

El objetivo de la Agencia de Reconstrucción de Japón es informar a los ciudadanos sobre el agua que se arrojará al mar desde la central nuclear de Fukushima. Será tratada con el método especial conocido como ALPS (el sistema avanzado de procesamiento de líquidos) y va a contener tritio, un isótopo radiactivo, que según las autoridades es absolutamente seguro en una concentración baja. "El tritio está a nuestro alrededor", "No hay preocupación de que el tritio tenga efectos nocivos para la salud", "Esto ya se hace en todo el mundo", declara la Agencia. Sin embargo, muchas personas han criticado que el tritio radiactivo sea representado como una simpática mascota. La noticia se extendió rápidamente por las redes sociales de todo el mundo y muchos expresaron su descontento. En Twitter tiene lugar un intenso debate."¡Un sentimiento desagradable! ¿Qué, al Gobierno ya no le importa la gente? ¿Han hecho del tritio una mascota? Se trata de las relaciones públicas de la Agencia de Reconstrucción para hacer creer a la gente en la seguridad del agua contaminada por la radiación. Las agitaciones presentan al tritio como una simpática mascota para ayudar a los gobiernos locales a conectar con el público", escribió una usuaria. "¿La Agencia de Reconstrucción está convirtiendo el tritio en una mascota? La amabilidad juega un papel importante. Intentamos crear una imagen neutra, que no sea ni buena ni mala", se nos convence. Pero el agua contaminada de las centrales nucleares no es en absoluto "neutra" y no hay garantía de que se hayan eliminado suficientemente otros radionucleidos de ella. ¿Sigues queriendo ridiculizar la preocupación por el vertido de agua sucia en el océano?" se sorprende otro usuario. El 13 de abril, el Gobierno japonés decidió oficialmente desechar el agua en la central Fukushima Daiichi después de limpiarla de sustancias radiactivas. El proyecto dividió a la sociedad nipona; aparecieron tanto partidarios como detractores del proyecto.

asia

japón

