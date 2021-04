https://mundo.sputniknews.com/20210413/es-peligroso-verter-el-agua-de-fukushima-al-mar--1111121052.html

¿Es peligroso verter el agua de Fukushima al mar?

El Gobierno de Japón ha decidido verter al océano el agua de la central nuclear de Fukushima-1. Con ella en su momento refrigeraron los reactores, y

El Gobierno de Japón ha decidido verter al océano el agua de la central nuclear de Fukushima-1. Con ella en su momento refrigeraron los reactores, y actualmente se almacena en los depósitos del complejo. Antes de verterla, la limpiarán a fondo de elementos radioactivos. Y solo si el nivel de radiactividad resultante es significativamente inferior al que marcan las normas nacionales e internacionales, se arrojará al océano. Se espera que el líquido se empiece a verter hacia 2023. Las especies de peces que crecen en el Pacífico Norte y que llegan hasta nuestro plato ya están exponiéndose a algo de contaminación de Fukushima, y recibirán aún más tras el desecho. Se trata principalmente del salmón, agregó el ecologista.El salmón desova en los ríos, y engorda y crece en el océano. En concreto, en la parte central del Pacífico Norte. Y esta es precisamente la zona donde llegará la contaminación, insiste.Sin embargo, "es difícil decir hasta qué punto contaminará", reconoce.Lisitsin también aclara que los peces que solo viven en el mar de Ojotsk y en el de Japón y no tienen rutas migratorias en el Pacífico Norte no corren peligro. "Por ejemplo, el arenque o el abadejo de Alaska en el mar de Ojotsk. Esos peces definitivamente no están expuestos a la radiación de Fukushima. Desde allí, la contaminación es arrastrada más allá del mar de Ojotsk y en dirección opuesta al mar de Japón. Es un mito que lo que se pescó en este último esté contaminado por Fukushima", destacó el ecologista. El vertido es seguroTakeshi Hamada es profesor de la Universidad Hokkai Gakuen y parte de su Departamento de Economía. También es miembro del Consejo Regional de Rehabilitación Pesquera de la Prefectura de Fukushima, y compartió con Sputnik sus dudas sobre el plan. Aclara que el vertido de agua de la planta no supone ningún peligro.El agua que contiene tritio —una sustancia radiactiva— diluida siguiendo ciertos parámetros la arrojan todas las centrales nucleares en funcionamiento, no solo la de Fukushima. Y la experiencia demuestra que debería ser bastante seguro, argumenta el profesor japonés. Sin embargo, en este caso se trata de un agua altamente contaminada. Tras el accidente, unos fragmentos del combustible radiactivo fueron liberados en las aguas subterráneas, que a su vez se mezclaron con el agua del circuito de refrigeración que contenía tritio. El líquido resultante, sin embargo, ha sido tratada como corresponde teniendo en cuenta la elevada concentración de contaminación radiactiva.Por otro lado, el profesor señala que las voces críticas surgen debido a la falta de conocimiento sobre lo que está ocurriendo."El público se enteró por primera vez del vertido de agua con tritio a través de los medios de comunicación que citaron opiniones de expertos que ven en ello una amenaza medioambiental. En estas circunstancias, es difícil convencer a la gente de que [verter el agua] es seguro. Estos sentimientos en la sociedad no llevan a nada bueno. En Japón, la comida es abundante y los clientes tienen una gran variedad de alimentos donde elegir. Así que no van a correr el riesgo de vender pescado cuya seguridad alimentaria suscite dudas", explica. China amenaza con represaliasPekín advirtió que podría adoptar medidas en respuesta a la decisión de Tokio de arrojar al mar el agua radiactiva, lo que agrava las ya tensas relaciones entre los dos vecinos de Asia. El Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático arremetió contra el Gobierno japonés por ser "extremadamente irresponsable". La decisión también se ha topado con la feroz oposición de la industria pesquera local, así como de los países vecinos, incluida Corea del Sur. Como resultado del terremoto de magnitud 9,0 y del tsunami del 11 de marzo de 2011, en la central nuclear de Fukushima-1 tuvo lugar el peor accidente medioambiental desde Chernóbil. Una fuga de radiación obligó a evacuar a los residentes en la parte oriental de la prefectura de Fukushima. Según las estimaciones de TEPCO, el operador de la central, serán necesarios 40 años desde el momento de la tragedia para lidiar con las consecuencias del accidente en la central y desmantelar los reactores.

