La tinta azul colombiana 'eco-friendly' hecha de ¿excrementos de pájaros?

Para obtener la tinta azul habitualmente se utiliza ditionito de sodio —un polvo cristalino blanco, soluble en agua— e hidróxido de sodio, conocido también

Para obtener la tinta azul habitualmente se utiliza ditionito de sodio —un polvo cristalino blanco, soluble en agua— e hidróxido de sodio, conocido también como soda cáustica. En buena parte, esta tinta es utilizada por las grandes corporaciones textiles.La soda cáustica, utilizada también en productos de limpieza, es de una alta toxicidad y, por ello, peligrosa para la salud humana y el medio ambiente, especialmente para el agua, según explican especialistas de la Universidad de Los Andes, Colombia. Sin embargo, no es la única manera de obtener el azul. De hecho, hay una forma absolutamente natural de conseguir este color y otros como distintos tonos de rojo y morado, y todo esto sin hacerle daño al ambiente. Los protagonistas son los mirlos (Turdus fuscater), aquellos pájaros a quienes The Beatles dedicaron la famosísima canción Blackbird, probablemente sin conocer la importancia que pueden tener estas aves para transformar la industria de las tintas. Heces de mirlos, la receta para obtener tinta azul naturalLos mirlos son unas aves que habita en buena parte de Sudamérica, especialmente en zonas andinas de países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Son omnívoros, pero aunque también se alimentan a insectos y lombrices, su dieta principal son frutas y bayas. Una de sus comidas favoritas es el fruto de la planta de la baya de saúco, fruto silvestre muy similar a los arándanos, ya que son de un color púrpura oscuro. Este árbol, que es muy popular en Colombia, es visitado a menudo por las aves. Lo curioso es que luego de digerir las bayas, el excremento de los mirlos adquiere un color azul intenso, debido a que estas aves tienen un compuesto alcalino que se libera durante la digestión, el cual reacciona al pigmento del fruto y da lugar al brillante color. Por ello, cuando el estudiante de diseño de la Universidad de los Andes Luis David Roa observó este fenómeno, decidió fundar junto a otros investigadores de la casa de estudios el emprendimiento Saucolors: las tintas naturales de color azul, rojo y morado. Roa decidió utilizar las bayas y las mezcló con cianuro y un compuesto alcalino similar al que liberan los mirlos para reproducir de forma artesanal el fenómeno que ocurre dentro del sistema digestivo de estos pájaros. De este modo, las tintas alternativas lograron un azul intenso, y también jugó con los niveles de acidez de los compuestos para obtener varios grados de rojos y morados. Según dijo a Atlas for the Future, la idea es crear productos basados en la "sustentabilidad y el respeto por el mundo natural"."Saucolors, como muchas otras startups, todavía está abriendo camino", explicó, e hizo hincapié en la necesidad de reemplazar las modalidades de producción de tintas a partir de sustancias químicas nocivas que se utilizan actualmente. "La mejor manera de mejorar nuestra vida es trabajando de la mano con la naturaleza y no en su contra", puntualizó.

