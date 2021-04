La Sanidad española activará el "pasaporte COVID" en junio en el país

No obstante, el secretario general de Salud Digital del Ministerio, Alfredo González, matizó que "facilita la libre circulación en la Unión Europea, pero no limita la movilidad a quien no posea este certificado. No es un pasaporte, no es un documento de viaje, por tanto, no es un requisito para viajar (...) es un mecanismo que facilita la movilidad en la Unión Europea", enfatizó.