https://mundo.sputniknews.com/20210415/la-mision-de-la-osce-en-ucrania-denuncia-aumento-de-bombardeos-en-donbas-1111193915.html

La misión de la OSCE en Ucrania denuncia aumento de bombardeos en Donbás

La misión de la OSCE en Ucrania denuncia aumento de bombardeos en Donbás

"En las últimas semanas se ha detectado un aumento de bombardeos a lo largo de la línea de contacto", dijo el organismo a Sputnik.

2021-04-15T06:32+0000

2021-04-15T06:32+0000

2021-04-15T06:32+0000

internacional

osce

donbás

ucrania

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106469/16/1064691699_0:182:2823:1770_1920x0_80_0_0_4c97e586850f449f3f8b3247d895ab23.jpg

"En las últimas semanas se ha detectado un aumento de bombardeos a lo largo de la línea de contacto", dijo el organismo a Sputnik.En particular, entre los pasados 22 de marzo y 4 de abril la SMM registró 3.922 violaciones del alto el fuego frente a las 1.260 detectadas en las dos semanas anteriores.Agregó que ese cambio perceptible de la situación es aún más llamativo frente al periodo que siguió la firma del acuerdo para reducir las tensiones en el este de Ucrania, que había entrado en vigor en julio de 2020 con la mediación de la OSCE."Por ejemplo, en el periodo entre el 1 de enero y el 26 de julio de 2020, la SMM registró entre 411 y 752 infracciones del alto el fuego al mes. Mientras, entre el 27 de julio de 2020 y el 31 de marzo de 2021 (...) el indicador mensual osciló entre 20 y 107 violaciones", explicó el organismo en declaraciones a esta agencia.Además, los desplazamientos de la Misión Especial de Observación en Ucrania de la OSCE en su mayoría resultan limitados en las zonas no controladas por el Gobierno ucraniano en Donbás."La gran mayoría de las restricciones a la libertad de movimiento ocurren en las zonas que no están controladas por el Gobierno. Desde principios de este año (del 1 de enero al 7 de abril) la Misión se enfrentó a 122 casos de restricciones a la libertad de movimiento, de ellos, el 92% se produjo en zonas no controladas por el Gobierno", precisó la SMM en declaraciones a Sputnik.Agregó que en 2020, un 96% de las restricciones de este tipo también fueron impuestas por grupos armados o ocurrieron en áreas no controladas por las autoridades ucranianas.En particular, los miembros de la SMM no pudieron desplazarse por ciertas carreteras que son de una importancia especial para la Misión, ya que le permiten realizar su labor de manera más eficaz.Subrayó que la libertad de movimiento está prevista tanto en el mandato de la propia Misión como en los Acuerdos de Minsk.Sin embargo, "los observadores de la SMM se enfrentan a restricciones y obstáculos casi todos los días", puntualizó la Misión.El pasado 31 de marzo, el Consejo Permanente de la OSCE anunció su decisión de prorrogar hasta el 31 de marzo de 2022 el mandato de la SMM.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.

https://mundo.sputniknews.com/20210413/ucrania-juega-con-fuego-a-medida-que-la-otan-se-acerca-peligrosamente-a-la-frontera-de-rusia-1111120244.html

donbás

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

osce, donbás, ucrania, europa