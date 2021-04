https://mundo.sputniknews.com/20210415/el-kremlin-confirma-que-putin-se-siente-bien-tras-la-segunda-dosis-de-la-vacuna-1111203504.html

El Kremlin confirma que Putin se siente bien tras la segunda dosis de la vacuna

El Kremlin confirma que Putin se siente bien tras la segunda dosis de la vacuna

"Teniendo en cuenta que hoy [el 15 de abril] tiene una jornada laboral bastante tensa, me atrevo a afirmar que todo está bien con su salud, (...) no tiene

vladímir putin

"Teniendo en cuenta que hoy [el 15 de abril] tiene una jornada laboral bastante tensa, me atrevo a afirmar que todo está bien con su salud, (...) no tiene ningún efecto secundario", dijo Peskov a la prensa, preguntado sobre el estado del presidente ruso tras la segunda inyección.El miércoles 14 el presidente ruso comunicó que recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. El líder ruso señaló que después de la primera inyección, que hizo el pasado 23 de marzo, ha tenido una buena respuesta inmunitaria.El Kremlin no precisa cuál de las vacunas se puso Putin, diciendo solo que es rusa y de dos dosis, como todas las aprobadas hasta la fecha:

