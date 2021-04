https://mundo.sputniknews.com/20210415/amlo-el-2024-me-voy-a-ir-tranquilo-porque-ya-vamos-a-dejar-arreglado-todo-1111221289.html

AMLO: "El 2024 me voy a ir tranquilo porque ya vamos a dejar arreglado todo"

AMLO: "El 2024 me voy a ir tranquilo porque ya vamos a dejar arreglado todo"

2021-04-15

"Me voy a ir tranquilo si me lo permite la gente y si me lo permite el creador, que yo llegue hasta el 24. Me voy a ir tranquilo porque ya vamos a dejar arreglado todo, soy muy optimista, estamos trabajando para eso. Hemos avanzado mucho y nos falta tiempo para consolidar las cosas y voy a seguir visitando los pueblos", dijo.El presidente mexicano ya había comentado antes que se retiraría de la vida pública tras concluir su mandato. Así, el 11 de marzo, López Obrador comentó que se dedicará a escribir."Yo estoy hasta el 24. Ahí sí, a Palenque, pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar. Estoy haciendo un trabajo, me estoy preparando psicológicamente para eso, ya tomé la decisión de alejarme por completo. Voy a escribir. Tengo un libro pendiente del pensamiento conservador en México", declaró en esa ocasión.

