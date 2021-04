AMLO trabaja en un libro sobre su relación con Trump

"La petición respetuosa fue que no queríamos que se tratara, que no se hablara del muro, porque si se iba a hablar de eso, no iba a terminar bien la reunión y que no tenía caso que yo viajara tan lejos para ir a una confrontación política, y que era mucho más provechoso hablar del inicio del Tratado comercial, que ayuda mucho a los tres países de América del Norte, que es fundamental. Y ellos aceptaron. Fui a la Casa Blanca, hubo dos discursos públicos, entrevistas y no se tocó el tema del muro", relató.