https://mundo.sputniknews.com/20210415/advierten-que-las-nuevas-sanciones-harian-mas-dificil-una-cumbre-de-biden-y-putin-1111196366.html

Advierten que las nuevas sanciones harían más difícil una cumbre de Biden y Putin

Advierten que las nuevas sanciones harían más difícil una cumbre de Biden y Putin

"La imposición de nuevas sanciones complicaría, desde luego, los preparativos para la reunión y los asuntos a tratar", declaró Dzhabárov.

2021-04-15T07:52+0000

2021-04-15T07:52+0000

2021-04-15T07:52+0000

internacional

joe biden

sanciones

eeuu

vladímir putin

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1094249192_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_ffc1c433dfd2651d9abdfb881e4a05c3.jpg

"La imposición de nuevas sanciones complicaría, desde luego, los preparativos para la reunión y los asuntos a tratar", declaró Dzhabárov.El mandatario estadounidense, Joe Biden, en una conversación telefónica que sostuvo el 13 de abril con su par ruso, Vladímir Putin, se ofreció para reunirse en un tercer país y abordar todos los problemas que preocupan a EEUU y Rusia, según la Casa Blanca.El 14 de abril por la noche, la agencia Bloomberg avanzó que Washington podría anunciar este 15 de abril las sanciones a 12 individuos y 20 entidades de Rusia por su presunta interferencia en las elecciones de 2020 y el ciberataque al proveedor de programas informáticos SolarWinds, así como expulsar a 10 diplomáticos rusos.Los periódicos The New York Times y The Wall Stret Journal publicaron por su parte que la nueva ronda de restricciones se extendería a las operaciones de la banca estadounidense con la deuda soberana de Rusia.Rusia ha negado en repetidas ocasiones todas las acusaciones de intromisión en las elecciones y piratería informática.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, sanciones, eeuu, vladímir putin, rusia