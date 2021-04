https://mundo.sputniknews.com/20210414/vicecanciller-si-a-rusia-la-desconectan-del-swift-utilizara-otros-sistemas-1111143518.html

Vicecanciller: si a Rusia la desconectan del SWIFT, utilizará otros sistemas

"No rechazamos el SWIFT todavía, pero si nos cierran el SWIFT, utilizaremos (otros sistemas)", dijo.

Agregó que la cuestión de potenciales desarrolladores de una alternativa al SWIFT no se discute por el momento.A principios de abril, Pankin dijo a esta agencia que Rusia no descarta crear un sistema de pagos alternativo al SWIFT sobre una base tecnológica nueva.SWIFT es un sistema interbancario de transferencia de información y realización de pagos al que están conectadas más de 11.000 entidades financieras en casi todos los países del mundo. La sede de la organización se encuentra en Bélgica.En la prensa se comenta periódicamente que Rusia podría ser desconectada del SWIFT como una dura sanción por parte de Occidente.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró en marzo pasado que no se debe excluir ninguna amenaza.

