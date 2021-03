https://mundo.sputniknews.com/20210323/rusia-y-china-contra-la-hegemonia-de-dolar-1110320356.html

Rusia y China contra la hegemonía de dólar

Rusia y China contra la hegemonía de dólar

En una entrevista con los medios de comunicación chinos, Lavrov expresó su preocupación por la creciente presión de Washington hacia las economías soberanas e

2021-03-23T16:46+0000

2021-03-23T16:46+0000

2021-03-23T16:25+0000

economía

desdolarización

dólar

divisas

china

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106356/46/1063564684_0:167:3888:2354_1920x0_80_0_0_4cc5f4fdea8a8646252ae95977db692e.jpg

En una entrevista con los medios de comunicación chinos, Lavrov expresó su preocupación por la creciente presión de Washington hacia las economías soberanas e insistió en la necesidad de buscar alternativas al dólar. Según el diplomático ruso, para contrarrestar las sanciones de EEUU, China y Rusia deben mejorar su independencia tecnológica e impulsar el uso de sus propias monedas para reemplazar al dólar como unidad de compensación global.Según escribe el medio chino, la nueva Administración Biden continúa con la política de sanciones de su predecesor, Donald Trump, por lo que muchos países se enfrentan al riesgo de comerciar en un sistema de pagos global centrado en el dólar, que se ha convertido en un arma.The Global Times admite que por el momento es casi imposible deshacerse de la hegemonía del dólar. Sin embargo, los países pueden encontrar maneras de evitar ciertas sanciones. Los expertos citados por el medio destacan el crecimiento de la desdolarización en ciertas áreas. Además, el experto señaló que si bien cualquier moneda, ya sea el yuan o el rublo, no puede por sí sola desafiar al dólar, su uso si "ayudará a evitar algunas sanciones de EEUU".Tras una campaña de varios años, los esfuerzos de desdolarización de China y Rusia dieron un gran paso adelante: la cuota del dólar en el comercio bilateral se redujo del 90% en 2015 al 46% en el primer trimestre de 2020, cayendo por primera vez por debajo de la marca del 50%, según The Financial Times. Sin embargo, el resentimiento contra el uso del dólar como un arma por parte de Washington es profundo incluso entre sus aliados en Europa. Después de que el gobierno de Estados Unidos impusiera sanciones unilaterales contra Irán en 2019, los países europeos, entre ellos Francia, Alemania y el Reino Unido, anunciaron que utilizarían el euro en sus transacciones comerciales con Irán para eludir las restricciones. A pesar de que el dólar sigue dominando las transacciones mundiales, si su uso global sigue disminuyendo, también lo hará su dominio, afirman los analistas."Hay que recordar que el valor real del dólar está en su amplia adopción, en la confianza de un gran número de participantes en el mercado en un papel que, de otro modo, no tendría ningún valor, una moneda de papel higiénico", declaró Angelo Giuliano, un consultor financiero suizo en Hong Kong.Aunque no ha habido conversaciones abiertas sobre una cooperación más amplia para la desdolarización y siguen existiendo muchos retos y complicaciones potenciales, la influencia combinada de las monedas de China, la UE y otras economías podría plantear retos sustanciales al dólar. La cuota del dólar en las transacciones mundiales ha disminuido en los últimos meses, mientras que las del yuan y el euro han aumentado, según un informe de SWIFT de febrero.

/20210125/que-consecuencias-tendra-la-desdolarizacion-de-la-ue-rusia-y-china-para-eeuu-1094218257.html

2

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

desdolarización, dólar, divisas, china, rusia