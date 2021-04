https://mundo.sputniknews.com/20210414/solo-para-mujeres-crecen-los-servicios-de-transporte-exclusivamente-femeninos-1111189993.html

Solo para mujeres: crecen los servicios de transporte exclusivamente femeninos

En medio de la crisis económica ocasionada por la pandemia de COVID-19, y con buena parte de los rubros de trabajo detenidos, entre ellos el de la cultura, una

2021-04-14T23:54+0000

2021-04-14T23:54+0000

2021-04-15T00:10+0000

reportajes

internacional

taxi

violencia de género

uber

En medio de la crisis económica ocasionada por la pandemia de COVID-19, y con buena parte de los rubros de trabajo detenidos, entre ellos el de la cultura, una profesora de teatro argentina decidió ingeniárselas para obtener algunos ingresos extra y tuvo una idea que, al menos en términos de marketing, resulta brillante.Se trata de Ubre, un servicio de transporte en el que Solange Barreto traslada exclusivamente a clientas mujeres en la zona de La Matanza, centro oeste de Buenos Aires. Barreto, que enseñaba teatro hasta que las restricciones sanitarias interrumpieron la presencialidad de las clases, pasó por varios proyectos —como la venta de comida vegana y de tejidos para bebés— antes de crear Ubre."No quería y no quiero correr riesgos llevando hombres, después me di cuenta que para muchas también es un riesgo subirse a un auto con un chabón [hombre]. Entendí que era un servicio que nos beneficiaba a todas, a mí y a las que se suben a mi autito", explicó al diario argentino Página 12 acerca de su idea.La iniciativa tuvo gran éxito, y Barreto recibe cada vez más solicitudes de mujeres que prefieren ser trasladadas por una mujer conductora. Aunque la empresa está debidamente registrada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, recientemente, a través de un representante legal, la empresa Uber le advirtió que debía de dejar de utilizar ese nombre, debido a la similitud con el de la multinacional estadounidense. Barreto no se intimidó, y en la actualidad está en etapa de negociación con la gigante de transporte."En este tiempo que fue muy vertiginoso, yo empecé a dimensionar sobre lo necesario que es un servicio así. Tuve pasajeras que me contaron que tuvieron secuencias con conductores y que fueron situaciones de riesgo, valoran un montón el servicio que yo les brindo y no me parece justo tener que cambiar el nombre", fundamentó. En tanto la argentina trabaja en sus negociaciones con Uber, otros emprendimientos de transporte hechos por y para mujeres proliferan alrededor del mundo, y dejan en evidencia una realidad ya conocida: hay muchas mujeres que no se sienten seguras al subir a un auto con un varón desconocido. Otras iniciativas de transporte femenino en el mundoEn Estados Unidos existe desde 2016 la empresa de transporte Chariot for Women, fundada en Boston por Michael Pelletz, un ex chofer de Uber que vio de cerca cómo muchas mujeres no se sentían cómodas con choferes varones. Junto con su esposa, creó la empresa: un servicio como el de Uber pero conducido solo por mujeres, y de uso exclusivo para mujeres o niños de hasta 13 años, que luego se extendió a nivel nacional. En América Latina también hay iniciativas similares. En 2014 la empresaria Lorena Gonzáles creó en San Salvador el servicio de transporte para mujeres Línea Rosa. "Esta ciudad necesita un servicio de movilidad más seguro para las mujeres porque siempre hay mucho temor para movilizarse en la ciudad", pensó al crearlo, según cita el Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque solo es conducido por mujeres, permite un transporte seguro también para niños, adolescentes y personas de la tercera edad de todos los sexos. El proyecto fue financiado con el apoyo del programa de vinculación de pequeñas empresas de mujeres a cadenas de valor en Centroamérica del Grupo BID. En Argentina, además de Ubre, existe también la aplicación She Taxi, que opera desde 2016 en la ciudad de Rosario, Santa Fe.Se trata de la "primera y única aplicación que te garantiza que al pedir un taxi/remis tu chofer sea una mujer", según definen en su página web. En tanto, desde 2017 existe en Brasil Lady Driver. Funciona a través de una aplicación gratuita similar a las plataformas de Uber y Cabify, y está disponible para teléfonos Android y iPhone (iOS). El objetivo es brindar más seguridad a las mujeres cuando se mueven por la ciudad. Un diferencial de plataforma es la posibilidad de registrar un contacto de emergencia, con nombre, teléfono y correo electrónico.El software comenzó a utilizarse en marzo de 2017 en la ciudad de San Pablo y Guarulhos, y se extendió a algunas áreas de la zona sur de Río de Janeiro en 2018. En la actualidad, buscan expandir sus fronteras y comenzar nuevas franquicias en otros territorios.

