https://mundo.sputniknews.com/20210408/buenos-aires-anuncia-nuevas-medidas-restrictivas-ante-la-segunda-ola-de-covid-19-en-argentina-1110939014.html

Buenos Aires anuncia nuevas medidas restrictivas ante la segunda ola de COVID-19 en Argentina

Buenos Aires anuncia nuevas medidas restrictivas ante la segunda ola de COVID-19 en Argentina

"A partir del viernes a las 0:00 horas (3:00 GMT) las medidas anunciadas por el Gobierno nacional las vamos a implementar de la siguiente manera: a las 23

2021-04-08T15:11+0000

2021-04-08T15:11+0000

2021-04-08T15:17+0000

covid-19

restricciones

américa latina

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1110939993_0:113:3162:1892_1920x0_80_0_0_e9c9c8ac7e931a5f3a2082635b4c87e5.jpg

Además, dijo que "para escalonar la movilidad de la mañana y que no se genere congestión entre trabajadores, estudiantes y docentes, aquellos que tienen comercios no esenciales van a abrir a partir de las 10 de la mañana (13:00 GMT)".El jefe de Gobierno de la capital argentina añadió que se liberará el estacionamiento en la ciudad y se implementará el teletrabajo en todas las actividades en las que sea posible, al tiempo que garantizó la "presencialidad en las escuelas siempre que la situación sanitaria lo permita".Rodríguez Larreta afirmó que "la segunda ola de coronavirus se ve reflejada en todos los indicadores" de la ciudad de Buenos Aires, y anunció que se reprogramarán todas las intervenciones quirúrgicas que "no son urgentes para poder contar con la mayor cantidad de camas posibles".ProvinciaPor su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Alex Kicillof, anunció en conferencia de prensa que se van a acatar "al pie de la letra" las medidas anunciadas por el presidente, pero que se van a adecuar al sistema de fases que rige en su jurisdicción.Por ejemplo, para las zonas de menor riesgo la restricción horaria va a ir de las 2 a las 6 de la mañana, mientras que para las que están en fase 4 habrá una restricción total entre las 0 y 6.Además, para los municipios en fase 3 habrá un cierre de locales de gastronomía desde las 23 horas, una prohibición de circular a partir de la medianoche y un cierre de comercios en general desde las 20 hasta las 6 de la mañana (23:00 a 9:00 GMT).Kicillof advirtió sobre la gravedad de la situación epidemiológica en el territorio bonaerense y afirmó que "habrá severas multas" para quienes no cumplan las medidas.A su vez, dijo que también se activará un paquete de ayuda para las empresas más golpeadas.En ese sentido afirmó que la situación cambió violentamente en las últimas tres semanas y la provincia de Buenos Aires pasó de 2500 casos diarios a más de 6000.Rápido aumento de casos de COVID-19A su vez, la ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, dijo que hay preocupación en el Gobierno por el rápido aumento de casos de COVID-19, pero se espera un impacto positivo de medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández.Sobre la situación de la salud y una posible saturación de las camas de cuidados intensivos, la ministra explicó que "se están reorganizando los sistemas, se están postergando las cirugías programadas y agregando más camas".En ese sentido consideró que las medidas anunciadas el 7 de abril por el presidente "son oportunas, porque los casos ya están aumentando" y lo que se haga ahora "va a tener impacto entre tres y cuatro semanas"."Esperamos ver la disminución de la ocupación de las camas de terapia intensiva", añadió.El 7 de abril, el presidente Alberto Fernández anunció una serie de medidas restrictivas para contener la segunda ola de contagios de coronavirus, las cuales comenzarán a regir este 9 de abril y se extenderán hasta el 30 de abril.Entre las medidas dispuestas se encuentra la prohibición de la circulación entre las 00.00 y las 06.00 hora local (3:00 y 9:00, GMT).Pero añadió que "como toda norma" la respetarán, de acuerdo al espíritu que les dio Gobierno nacional "de que apunta a evitar las concentraciones de gente y no a quienes están volviendo a su casa o cumpliendo una función esencial".Sobre la situación epidemiológica en la ciudad, dijo que los casos diarios pasaron de 1000 a 1900 y la tasa de ocupación de la terapia intensiva pasó del 30 al 40% en los últimos días.Desde el inicio de la pandemia en marzo pasado, el distrito registró 275.249 casos de COVID-19 y 7.338 fallecidos por la enfermedad.

https://mundo.sputniknews.com/20210406/el-presidente-de-argentina-no-se-contagio-con-las-nuevas-variantes-del-coronavirus-1110832293.html

https://mundo.sputniknews.com/20210406/argentina-presenta-un-aumento-acelerado-de-casos-y-proximos-dias-son-clave-1110845704.html

1

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

covid-19, restricciones, argentina