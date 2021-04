https://mundo.sputniknews.com/20210414/consideras-un-cerdo-o-una-cerda-a-tu-ex-ponle-su-nombre-a-un-pata-negra-1111151821.html

¿Consideras un cerdo o una cerda a tu ex? Ponle su nombre a un pata negra

Las relaciones no siempre acaban bien. A veces el amor se agota y cada uno escoge un camino distinto. Pero, en otras ocasiones, el romance se siega a la

Las relaciones no siempre acaban bien. A veces el amor se agota y cada uno escoge un camino distinto. Pero, en otras ocasiones, el romance se siega a la fuerza, palabras malsonantes de por medio. Tiempo después, alguno de los miembros de aquella tormentosa pareja se descubre con una bebida espirituosa y confesando a un confidente lo tóxico de aquel noviazgo. Vuelven los calificativos de dudosa corrección. De la boca afectada saldrá un "mi ex es…". El hueco tiene múltiples posibilidades. Seguro que cerdo o cerda es de las opciones más elegidas.Comparar a este animal con una expareja es algo relativamente habitual. No obstante, poner al animal el nombre del exnovio o exnovia es menos frecuente. Al menos, hasta ahora. La marca de jamón Sánchez Romero Carvajal ha lanzado una campaña que permite bautizar a un cerdo ibérico pata negra con el nombre de una expareja. Iniciativa que coincide con el Día de la Expareja, celebrado el 14 de abril.Sin embargo, esta empresa de Jabugo (Huelva) no busca despertar rencores. La venganza no es el propósito, sino reconocer a aquellas exparejas con las que se mantienen buena relación. Una especie única en el mundo. "Todo el mundo está pensando cuál es su mejor ex para poder ser el pata negra, el rey de la dehesa. Las connotaciones positivas que tiene el calificar a una persona como un patanegra, porque realmente en España utilizamos el patanegra como algo muy muy bueno, de altísima calidad", señala María Castro, directora de comunicación de Sánchez Romero Carvajal.De momento, se han bautizado 450 cerdos. Para ello, hay que entrar en la página web de la entidad cárnica y rellenar un pequeño formulario. Inmediatamente se recibirá un certificado de bautismo que se puede compartir con la persona en la que se ha inspirado. "Sirve para echar unas risas y retomar relaciones", indica Castro. Pero, tras la iniciativa se esconde una misión de protección medioambiental. Por cada miembro de la piara nombrado, la empresa donará un euro para la conservación de la dehesa. El objetivo es llegar a los 20.000 euros. "La campaña Bautiza a un pata negra Sánchez Romero Carvajal por una buena causa lo que quiere es llamar la atención a los ciudadanos, y poner en valor también el ecosistema que tenemos, donde vive en libertad la raza cien por cien ibérica", comenta la directora de comunicación. El dinero recolectado se destinará a la investigación para paliar los efectos de la seca, la enfermedad que se ha convertido en el principal mal de este ecosistema. En los últimos 30 años, ha hecho desaparecer el 15% de masa arbórea de este tipo de paraje natural. Un espacio del cual depende la cría de los cerdos pata negra. Y de estos la supervivencia económica de las regiones centradas en el negocio del jamón. El nombre de un ex nunca sirvió para tanto.

