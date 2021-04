https://mundo.sputniknews.com/20210414/china-hace-advertencia-a-eeuu-por-la-visita-de-una-delegacion-no-oficial-a-taiwan-1111156921.html

China hace advertencia a EEUU por la visita de una delegación no oficial a Taiwán

El canal de televisión CNN, al alegar unas fuentes de la Administración de EEUU, comunicó que el presidente Joe Biden envió el 13 de abril una delegación no

El canal de televisión CNN, al alegar unas fuentes de la Administración de EEUU, comunicó que el presidente Joe Biden envió el 13 de abril una delegación no oficial a Taiwán en señal de apoyo a la isla. La integran el exsenador Chris Dodd y los ex altos funcionarios del Departamento de Estado, Richard Armitage y James Steinberg.Según CNN, la delegación se reunirá con dirigentes de Taiwán.El diplomático instó a Washington a respetar el principio de "una sola China" y los postulados de tres comunicados chino-estadounidenses, cesar sin dilaciones cualesquiera contactos oficiales con Taiwán y no transmitir señales erróneas a los "independentistas", para no minar las relaciones chino-estadounidenses y la estabilidad en el área del estrecho de Taiwán.EEUU vende a Taiwán armas por miles de millones de dólares en medio de la tensión que caracteriza las relaciones entre Taipei y Pekín, que reclama a Taiwán como su provincia.La Cancillería china calificó repetidamente el tema de Taiwán como el más sensible en las relaciones con EEUU. Las autoridades chinas protestaron ante Estados Unidos por el suministro de armas a la isla.

