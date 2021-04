https://mundo.sputniknews.com/20210413/vicepresidenta-argentina-es-absuelta-en-proceso-por-venta-de-dolar-futuro-1111132358.html

Vicepresidenta argentina es absuelta en proceso por venta de dólar futuro

Vicepresidenta argentina es absuelta en proceso por venta de dólar futuro

"Interpusieron recursos de casación las defensas de Axel Kicillof; Cristina E. Fernández de Kirchner (…) los cuales fueron concedidos y mantenidos ante esta

2021-04-13T20:41+0000

2021-04-13T20:41+0000

2021-04-13T20:41+0000

américa latina

axel kicillof

argentina

cristina fernández de kirchner

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107110/05/1071100589_0:0:4250:2392_1920x0_80_0_0_e5ac553018ed9143c4223558086670ab.jpg

La decisión de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa alcanza al actual presidente del Banco Nación, Miguel Angel Pesce y al expresidente de la misma entidad, Alejandro Vanoli.También a distintos funcionarios de la entidad financiera, el ministerio de Economía y el banco y otras entidades de la Provincia de Buenos Aires como Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman y Alejandro Formento.Los magistrados decidieron cerrar la investigación luego de analizar los resultados de la pericia hecha por analistas de la Corte Suprema de Justicia. En ella se asegura que la operatoria de la entonces presidenta Fernández y su ministro de Economía, Kicillof, no infringió ningún perjuicio para el estado.Los archivos que solventan esta teoría son los balances de 2015 y 2016 del Banco Central.En el fallo, los jueces aseguran que las cuestiones de política económica no son judiciables, tal como sostenía la defensa de Fernández.La denuncia realizada por diputados de los partidos PRO y UCR llevó a indagatoria por primera vez a la vicepresidenta hace exactamente cinco años, mientras se disputaba el balotaje que terminó ganando Mauricio Macri (2015-2019).La vicepresidenta argentina ha repetido desde esa indagatoria que pesa sobre su figura una campaña de lawfare, término que sindica a la justicia como mecanismo para perseguir a opositores políticos.La última vez que lo mencionó fue hace un mes, en una video indagatoria frente al mismo tribunal que la absolvió este martes; se trata del primer proceso del que se libera Fernández desde que es vicepresidenta."El doctor (Carlos) Beraldi (uno de sus abogados) me dijo que pida el sobreseimiento. Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento. ¿Sabe qué, Dr. Petrone? Yo le pido que apliquen la ley y la Constitución", les había dicho Fernández a los jueces en esa oportunidad.También acusó de cómplice al Poder Judicial por haber abierto la causa en la que, incluso, figuraban como compradores algunos funcionarios de la administración Macri.La denuncia sostenía que, entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a "dólar futuro" a 10,6 y 10,8 pesos por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016.Para esa época, el llamado dólar "blue" (ilegal) se cotizaba a 16 pesos, mientras que el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre 14 y 15.Este martes, el dólar oficial en Argentina cotizaba a 97,31 pesos y el "blue" a 142 pesos.

https://mundo.sputniknews.com/20210319/corte-suprema-de-justicia-argentina-falla-a-favor-de-vicepresidenta-en-demanda-a-google-1110205336.html

https://mundo.sputniknews.com/20201214/principal-bloque-opositor-argentino-acusa-a-vice-de-dar-un-golpe-a-la-constitucion-1093827664.html

https://mundo.sputniknews.com/20201124/vicepresidenta-argentina-es-sobreseida-en-causa-que-indagaba-irregularidades-en-subsidios-1093614702.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

axel kicillof, argentina, cristina fernández de kirchner