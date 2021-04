https://mundo.sputniknews.com/20210413/un-experto-advierte-de-futuras-represalias-contra-las-criptomonedas-1111131095.html

Un experto advierte de futuras represalias contra las criptomonedas

Un experto advierte de futuras represalias contra las criptomonedas

"Creo que podría haber alguna medida de represión", afirmó Jesse Powell, director general de Kraken, en una entrevista con CNBC.

2021-04-13T20:09+0000

2021-04-13T20:09+0000

2021-04-13T20:41+0000

economía

criptomonedas

divisas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107654/92/1076549200_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0b486393a7204dd5ca559bba366d8f1e.jpg

La empresa está estudiando la posibilidad de salir a bolsa mediante una cotización directa en 2022, similar a la de Coinbase, prevista para el 14 de abril, después de alcanzar un volumen de operaciones récord en el primer trimestre. Coinbase está preparada para salir a bolsa y podría estar valorada en unos 100.000 millones de dólares.Sin embargo, el jefe de Kraken cree que la incertidumbre regulatoria en torno a las criptomonedas no va a desaparecer pronto. Una reciente ley contra el blanqueo de dinero propuesta por el gobierno de EEUU exigiría a los que guardan sus criptomonedas en una cartera digital privada que se sometan a controles de identidad si realizan transacciones de 3.000 dólares o más. Esto se debe a que las divisas virtuales como el bitcoin se han asociado a menudo con actividades ilícitas ya que las personas que realizan transacciones con ellas no son identificadas de manera explícita: se puede ver a dónde se envían los fondos pero no quién los envía o recibe."Algo así podría perjudicar realmente a las criptomonedas y acabar con su uso original, que era simplemente hacer que los servicios financieros fueran accesibles a todo el mundo", destacó Powell.El empresario espera que los reguladores estadounidenses e internacionales "no adopten una visión demasiado estrecha" mientras que algunos otros países, China especialmente, se están tomando las criptomonedas muy en serio y notan sus posibilidades.En la opinión del director general de Kraken, Estados Unidos es más "miope" que otras naciones y "susceptible" a la presión de organizaciones como los bancos que van a perder dinero si las criptomonedas se convierten en un negocio importante."También creo que podría ser demasiado tarde. Tal vez el genio está fuera de la botella y tratar de prohibirlo en este momento solo lo haría más atractivo. Ciertamente enviaría un mensaje de que el Gobierno lo ve como una alternativa superior a su propia moneda", concluyó Powell.

https://mundo.sputniknews.com/20210306/el-bitcoin-a-un-millon-de-dolares-llegara-hasta-la-luna-1109614375.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

criptomonedas, divisas