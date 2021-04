https://mundo.sputniknews.com/20210413/eeuu-considera-a-rusia-como-su-mayor-y-mas-capaz-rival-en-armas-de-destruccion-masiva-1111116830.html

EEUU considera a Rusia como "su mayor y más capaz rival en armas de destrucción masiva"

EEUU considera a Rusia como "su mayor y más capaz rival en armas de destrucción masiva"

"Evaluamos que Rusia seguirá siendo el rival de armas de destrucción masiva más grande y más capaz de Estados Unidos en el futuro previsible a medida que

"Evaluamos que Rusia seguirá siendo el rival de armas de destrucción masiva más grande y más capaz de Estados Unidos en el futuro previsible a medida que expanda y modernice sus capacidades de armas nucleares y aumente las capacidades de sus armas estratégicas y no estratégicas", dice el informe.EEUU espera que Moscú busque oportunidades donde la cooperación bilateral sea posible con Washington en sus propios términos.CiberespionajeEl documento dice también que el Gobierno de EEUU llegó a la conclusión de que China representa una amenaza "prolífica y efectiva" en las capacidades de ciberespionaje."Evaluamos que China presenta una amenaza de ciberespionaje prolífica y eficaz, posee capacidades sustanciales de ciberataque y presenta una creciente amenaza de influencia (...) Continuamos evaluando que China puede lanzar ataques cibernéticos que, como mínimo, pueden causar interrupciones temporales localizadas en la infraestructura crítica dentro de los Estados Unidos", dice el informe.Además, el informe señala que China no está interesada en acuerdos de control de armas que restringirán sus planes para modernizar su ejército.Enriquecimiento de uranio en IránLa comunidad de inteligencia de EEUU también afirmó que es probable que Irán impulse el enriquecimiento de uranio e incluso que construya un nuevo reactor nuclear si no se da un levantamiento gradual de las sanciones en su contra de parte de EEUU."Si Teherán no recibe un alivio en las sanciones, las autoridades iraníes van a considerar opciones que van desde enriquecer uranio hasta el 60%, a construir un nuevo reactor de agua pesada de 40 megawatts", consignó la inteligencia estadounidense en su reporte Evaluación Anual de Amenazas.

