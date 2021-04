https://mundo.sputniknews.com/20210410/segun-el-fmi-espana-se-cae-a-pedazos-sin-remedio-1111020803.html

Según el FMI, España se cae a pedazos sin remedio

Según el FMI, España se cae a pedazos sin remedio

Catastrófico. Así es el panorama que pinta para España el Fondo Monetario Internacional [FMI]. Según el organismo, en este 2021 la nación ibérica es la novena... 10.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-10T15:01+0000

2021-04-10T15:01+0000

2021-04-10T15:01+0000

al contado

covid-19

crisis

vacunación

fondo monetario internacional (fmi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/1111020777_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_19c3522a7e8deb672c52d682ce644b9e.jpg

Según el FMI, España se cae a pedazos sin remedio Según el FMI, España se cae a pedazos sin remedio

'Champions League'España es la caña. Pero la caña de cerveza, y poco más, económicamente hablando. Ya lo ha dejado caer algún que otro ciudadano o político español en más de una ocasión, sin ir más lejos, el eurodiputado Manu Pineda. Y es que los números no dejan espacio a ningún resquicio de duda. No dejan ninguna ranura por la cual ver un rayito de luz de esperanza para los españoles.11 de septiembre de 2007. El entonces presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, declara: "La economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Es la que más partidos gana, las que más goles ha metido y la menos goleada". Entonces, ¿en qué liga está jugando ahora España?"Aquel diagnóstico del año 2007 era erróneo. […] [En España] hubo un crecimiento artificial y que no estaba apoyado en un crecimiento real de la economía, sino en un proceso de financiarización creciente, y una acumulación creciente de deuda", explica el presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia.En 2021 España será el noveno país con mayor desempleo a nivel mundial, con el 16,8%, un top ten que cierra Grecia con el 16,6%. Así, España está jugando en la misma liga de desempleo que integran Venezuela [58,4%], Sudáfrica [29,7%], Sudán [28,4%], Palestina [25,1%], Bahamas [23,9%], Belice [23,2%], Armenia [22,8%], y Bosnia [17,5%].Una recetaAsí, el FMI recomienda incorporar una mayor tributación a la riqueza en general, con Impuestos de Patrimonio como el español, y avisa que el número de países que están gravando más la riqueza, va en aumento. Incluso, sugiere una 'tasa Covid' a los más ricos para repartir la minuta de la crisis de la pandemia.La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, incidió asimismo en la importancia de la vacunación como medio para la recuperación económica. "La política de vacunas es una política económica. Un progreso más rápido para poner fin a la crisis sanitaria podría añadir casi 9 billones de dólares al PIB mundial para 2025, pero esta oportunidad se está cerrando rápidamente". El detalle, es que hizo el enunciado antes de conocerse las trombosis como efecto secundario de la vacuna de AstraZeneca, lo que ha cambiado notablemente el escenario."Según cómo avancen las políticas sanitarias, dando por supuesto que una vacunación rápida nos permitiría resolver rápidamente el problema, mientras que si esa vacunación rápida no acaba de funcionar, podríamos tener hasta tres años de pérdida de crecimiento", subraya Adrián Zelaia.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Javier Benítez

Javier Benítez

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Javier Benítez

аудио, covid-19, crisis, vacunación, fondo monetario internacional (fmi)