Cinco razones para tomar té de Jamaica

2021-04-10T18:50+0000

2021-04-10T18:50+0000

2021-04-10T18:53+0000

La flor de Jamaica o Hibiscus sabdariffa es una planta malvácea que se cultiva en muchas regiones del mundo y sobre todo en Centroamérica y México. Las flores contienen grandes cantidades de vitamina C, potasio, ácidos frutales y flavonoides. Normalmente, el resultado es una infusión de color rojo que se distingue por sus beneficios:La bebida de hibisco tiene la capacidad de reducir la presión arterial alta tanto sistólica como diastólica. Según los estudios científicos, tres tazas de té de Jamaica al día, se puede conseguir una disminución de siete puntos en la presión arterial alta.La infusión de flor de Jamaica puede reducir los niveles de colesterol, con lo que se reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. La planta contiene importantes cantidades de antioxidantes que actúan como limpiadores de las arterias sanguíneas, evitando la acumulación de placas de colesterol en ellas.El té rojo contribuye a la prevención de la obesidad. Gracias a la saturación de las sustancias activas, estimula el metabolismo, activa el proceso de digestión y la retirada de compuestos no deseados y potencialmente tóxicos del organismo.Las grandes reservas de vitamina C que contiene la flor de Jamaica fortalecen el cuerpo humano. Otros minerales, tales como hierro y potasio, también contribuyen al equilibrio del sistema inmunitario. Además, el té de Jamaica tiene propiedades antinflamatorias y antibacterianas.El té de Jamaica tiene efecto antidepresivo y antiespasmódico que ayuda a superar las dolencias premenstruales. Por otro lado, la planta puede aumentar los niveles de estrógeno y, por tanto, alterar el equilibrio hormonal. Se recomienda abstenerse de su consumo a las mujeres embarazadas.

